Онлайн-курсы по кибербезопасности проводятся для государственных служащих

Их главная цель — повышение уровня осведомленности об угрозах информационной безопасности.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Сетевой академией Cisco создали обучающие онлайн-курсы для государственных служащих. Главной их целью является повышение уровня осведомленности слушателей об угрозах информационной безопасности.

С 1 июля по 1 октября 2019 года государственные служащие более 20 государственных органов и 17 местных исполнительных органов Казахстана смогут пройти бесплатное обучение. Курсы состоят из 5 блоков, длительность обучения - 5 недель. Для прохождения обучения любой госслужащий может зарегистрироваться на сайте программы.