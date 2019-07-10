В Нур-Султане завершился национальный конкурс Astana Innovations Challenge

Конкурс стартап-проектов является частью глобального проекта Seeds World Tour.

В течение двух дней участники конкурса, начинающие предприниматели, представляли свои инновационные проекты, а также были вовлечены в образовательные сессии зарубежных и локальных менторов. Конкурсанты получили возможность представить свои идеи на международном уровне, передает FinBiz.kz.

Значимость поддержки и развития таких проектов подчеркнул исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Асет Исекешев: «Важной особенностью этого национального конкурса является то, что он — часть глобального проекта Seeds World Tour. Участники конкурса стали частью сети, которая включает в себя около 70 тысяч молодых предпринимателей стран Европы и Центральной Азии».

Из числа лучших конкурсантов была выбрана тройка победителей национального конкурса стартап-проектов:

1 место занял проект «Biometric» — терминалы для биометрической идентификации человека, сравнения его лица с личностью, указанной в документе, проведения скоринга на основе паспортных данных и социальных сетей, и др.

2 место получила образовательная платформа для детей «Окоо». Это система, позволяющая персонализировать курсы под каждого студента.

3 место у «DotBot» — искусственным интеллект, который выполняет функции колл-центра, отвечая на вопросы клиентов. При этом он собирает данные с социальных сетей и на их основе делает персонализированный контент.

«Biometric» станет участником трехмесячной программы Growth Program и поборется за главный приз — полмиллиона долларов. Кроме этого, все победители получат возможность показать свои идеи инвесторам и получить широкий доступ к сети менторов и предпринимателей.