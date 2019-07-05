Персональные данные казахстанцев оказались в свободном доступе

Речь идет об 11 миллионах граждан.

Специалисты Центра анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА) сообщили об обнаружении серьезной утечки личных данных казахстанцев. В свободном доступе оказалась информация 11 миллионов граждан. Как подчеркивают в ЦАРКА, фактически — это все совершеннолетнее население страны.

Как отмечают эксперты, любой желающий мог свободно получать доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально. Данные в базе свежие и актуализированы около половины года назад.

«Точный период нахождения информации в общем доступе пока неизвестен, однако все ее содержимое уже успело проиндексироваться поисковыми системами Google и Yandex. Обстоятельства утечки данных выясняются. Информация направлена в соответствующие органы и, надеемся, ситуация прояснится в ближайшее время. Сейчас доступ к базе закрыт», — пояснили в ЦАРКА.

О сложившейся ситуации узнал министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев. Он прокомментировал инцидент.

«В сети увидел информацию о распространении персональных данных граждан в интернете. Очень серьезный вопрос. И не важно, старая это база, или новая. Поручил выяснить источник и причины. Правоохранительные органы уже этим занимаются», — заявил министр.

Более того, в связи с произошедшим инициирован вопрос о наделении Комитета по информационной безопасности функциями по защите персональных данных (по аналогии с Data Protection Agency в Европе), который будет проводить проверки владельцев информационных систем, в которых обрабатываются персональное данные, в том числе, по жалобам граждан.

«Также хотим ужесточить ответственность за непринятие мер по защите персональных данных. В мире аналогичные меры сейчас принимаются», — добавил Аскар Жумагалиев.