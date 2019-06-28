Прямой эфир: PROFIT Callcenter Day 2019

Прямая трансляция с конференции по новым технологиям в колл-центрах— PROFIT Callcenter Day 2019 в Алматы.

Сегодня в Алматы проходит конференция PROFIT Callcenter Day 2019, где рассказывается о современных решениях для call-центров. Что это за решения, каков их функционал, какую аналитику можно получить с их помощью, какой Call-центр выбрать — корпоративный или аутсорсинговый — вы узнаете в рамках PROFIT Callcenter Day.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: