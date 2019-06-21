Госуслуги можно получить по отпечаткам пальцев

Казахстанцам больше не нужно носить с собой удостоверение или ЭЦП.

Граждане Казахстана могут с помощью отпечатков пальцев воспользоваться услугами в центрах обслуживания населения. Об этом напомнил директор департамента по связям с общественностью НАО «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай. Он отметил, что проект «Биометрия» подразумевает использование лица и отпечатков пальцев при идентификации личности в ЦОНах и на портале eGov, передает «Курсив».

Зарегистрироваться в биометрической базе данных можно в Нур-Султане, в Центре электронных услуг на территории EXPO, в Алматы — в отделе ЦОНа Бостандыкского района, в Кызылорде — в отделе № 1, ул. Муратбаева, 2е.

Мурат Жуманбай рассказал, что с помощью лица и отпечатков пальцев можно получить все госуслуги в интегрированной информационной системе ЦОНа, а в пунктах общественного доступа — две услуги (адресная справка, справка об отсутствии (наличии) недвижимости). По его словам, на данный момент в биометрической базе данных зарегистрировано более 14 тыс. человек.