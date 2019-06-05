К предстоящим выборам создали виртуального помощника «Сайлаумэна»

Он доступен в Telegram и Instagram.

К предстоящим выборам президента РК программисты разработали информационно-справочный проект, представляющий собой чат-бот в Telegram, запрограммированный на предоставление пользователям ответов на поступающие вопросы по электоральной и выборной тематике, сообщает Kazpravda.kz.

Специально для молодежной аудитории разработчиками был создан персонаж «Сайлаумэн» (Sailauman). Он предоставляет пользователям информацию о ходе проведения выборов и о том, как найти свой избирательный участок, инструкции для избирателей, наблюдателей, а также прочую информационно-справочную информацию.

Чат-бот «Сайлаумэн» запрограммирован на предоставление информации на казахском и русском языках. В дополнение к чат-боту в Telegram, программисты предусмотрели версию «Сайлаумэна» для платформы социальной сети Instagram, где справочная информация по выборам публикуется в форме комиксов. «Сайлаумэн» уже в сети, число его подписчиков в Instagram превысило 15 000, и он готов ответить на вопросы о выборах в любое время дня и ночи», — отмечают его создатели.