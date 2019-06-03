В Алматы пройдет конференция «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура»

Ведущие эксперты обсудят цифровизацию, облака и дата-центры, основные рыночные и технологические тенденции, передовой опыт, перспективы ЦОДостроения в Казахстане.

13 июня на площадке Rixos Hotel Almaty пройдет ключевой ИТ-форум Казахстана «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура». Присоединяйтесь к профессиональному комьюнити!

Фокус мероприятия:

— Развитие сервисных моделей и ИТ-аутсорсинга на рынке Казахстана

— Транзитный и экспортный потенциал отрасли ЦОД Казахстана

— Как строить ЦОД быстро и качественно

— Безопасность в цифровую эпоху

Предварительную программу можно найти на официальном сайте мероприятия.

Среди спикеров форума:

— Станислав Мирин, ведущий консультант, iKS-Consulting

— Никита Орешкин, специалист по направлению Cloud/Storage, Huawei

— Алексей Солодовников, управляющий директор российского отделения, Uptime Institute

— Бахтияр Мухаметкалиев, исполнительный директор по ИТ-инфраструктуре, «Казпочта»

— Александр Мартынюк, генеральный директор, Ди Си квадрат

— Валерия Кривко, руководитель пресейл-службы, Лаборатория Касперского

— Андрей Ивашов, руководитель по развитию направления «DCIM» подразделения Secure Power, Schneider Electric

— Мурат Кенебаев, начальник управления проектирования и разработки сервисов, Казтелепорт

В рамках конференции состоятся дискуссии «Цифровой Шелковый Путь» и «Что нам стоит ЦОД построить».

Участие в конференции бесплатное для сотрудников компаний, представляющих «вертикальные» рынки (не телеком и ИТ).

Зарегистрироваться можно:

— заполнив анкету

— на сайте

— по электронной почте o.purkina@iksmedia.ru

— по телефону: +7 (495) 150-64-24 (контактное лицо — Ольга Пуркина).