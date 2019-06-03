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928 млрд тг. может составить рынок e-commerce к 2022 г.

В Алматы пройдет конференция «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура»

Ведущие эксперты обсудят цифровизацию, облака и дата-центры, основные рыночные и технологические тенденции, передовой опыт, перспективы ЦОДостроения в Казахстане.

3 июня 2019 09:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

13 июня на площадке Rixos Hotel Almaty пройдет ключевой ИТ-форум Казахстана «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура». Присоединяйтесь к профессиональному комьюнити!

Фокус мероприятия:

— Развитие сервисных моделей и ИТ-аутсорсинга на рынке Казахстана
— Транзитный и экспортный потенциал отрасли ЦОД Казахстана
— Как строить ЦОД быстро и качественно
— Безопасность в цифровую эпоху

Предварительную программу можно найти на официальном сайте мероприятия.

Среди спикеров форума:

— Станислав Мирин, ведущий консультант, iKS-Consulting
— Никита Орешкин, специалист по направлению Cloud/Storage, Huawei
— Алексей Солодовников, управляющий директор российского отделения, Uptime Institute
— Бахтияр Мухаметкалиев, исполнительный директор по ИТ-инфраструктуре, «Казпочта»
— Александр Мартынюк, генеральный директор, Ди Си квадрат
— Валерия Кривко, руководитель пресейл-службы, Лаборатория Касперского
— Андрей Ивашов, руководитель по развитию направления «DCIM» подразделения Secure Power, Schneider Electric
— Мурат Кенебаев, начальник управления проектирования и разработки сервисов, Казтелепорт

В рамках конференции состоятся дискуссии «Цифровой Шелковый Путь» и «Что нам стоит ЦОД построить».

Участие в конференции бесплатное для сотрудников компаний, представляющих «вертикальные» рынки (не телеком и ИТ).

Зарегистрироваться можно:

— заполнив анкету
— на сайте
— по электронной почте o.purkina@iksmedia.ru
— по телефону: +7 (495) 150-64-24 (контактное лицо — Ольга Пуркина).