В Алматы пройдет конференция «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура»
Ведущие эксперты обсудят цифровизацию, облака и дата-центры, основные рыночные и технологические тенденции, передовой опыт, перспективы ЦОДостроения в Казахстане.
13 июня на площадке Rixos Hotel Almaty пройдет ключевой ИТ-форум Казахстана «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура». Присоединяйтесь к профессиональному комьюнити!
Фокус мероприятия:
— Развитие сервисных моделей и ИТ-аутсорсинга на рынке Казахстана
— Транзитный и экспортный потенциал отрасли ЦОД Казахстана
— Как строить ЦОД быстро и качественно
— Безопасность в цифровую эпоху
Предварительную программу можно найти на официальном сайте мероприятия.
Среди спикеров форума:
— Станислав Мирин, ведущий консультант, iKS-Consulting
— Никита Орешкин, специалист по направлению Cloud/Storage, Huawei
— Алексей Солодовников, управляющий директор российского отделения, Uptime Institute
— Бахтияр Мухаметкалиев, исполнительный директор по ИТ-инфраструктуре, «Казпочта»
— Александр Мартынюк, генеральный директор, Ди Си квадрат
— Валерия Кривко, руководитель пресейл-службы, Лаборатория Касперского
— Андрей Ивашов, руководитель по развитию направления «DCIM» подразделения Secure Power, Schneider Electric
— Мурат Кенебаев, начальник управления проектирования и разработки сервисов, Казтелепорт
В рамках конференции состоятся дискуссии «Цифровой Шелковый Путь» и «Что нам стоит ЦОД построить».
Участие в конференции бесплатное для сотрудников компаний, представляющих «вертикальные» рынки (не телеком и ИТ).
Зарегистрироваться можно:
— заполнив анкету
— на сайте
— по электронной почте o.purkina@iksmedia.ru
— по телефону: +7 (495) 150-64-24 (контактное лицо — Ольга Пуркина).