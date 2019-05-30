Темпы работ по отмене роуминга в ЕАЭС ускорят

На первом этапе будет создано единое тарифное пространство.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее в России внутрисетевой роуминг. Его отмена отныне закреплена в правилах оказания услуг телефонной связи. Кроме того, по его поручению были ускорены работы по поэтапной отмене роуминга между странами-участницами Евразийского экономического союза — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией. Примером в данном случае служит отмена роуминга между странами Евросоюза в июне 2017 г., передает Cnews.ru.

«Первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков. Это первый шаг. Проект документа внесен Россией. Прорабатывается на площадке ЕЭК, нашей комиссией. И мы рассчитываем, что в этом году согласуем документ для скорейшего его подписания», — сообщил зампред правительства Максим Акимов.

Медведев выразил свое согласие с тем, что стандарты оказания услуг сотовой связи в ЕАЭС нужно унифицировать. Также он отметил, что в рамках создания единого экономического пространства будет подготовлен проект реализации связи 5G в формате Евразийского союза.