Объем услуг мобильной связи в Казахстане сократился на 6,4% за год

Число абонентов на конец апреля снизилось на 4,2%.

На фоне роста доходов телекоммуникационного рынка мобильные операторы уходят в минус. Рынок телекома за год нарастил доходы на 5,5%, до 252,2 млрд тенге, а объем услуг мобильной связи сократился на 6,4% за год, до 68,4 млрд тенге, передает «Курсив».

Наибольшую долю в структуре доходов телекоммуникационного рынка формируют доходы от интернет-услуг — 35,9%. За четыре месяца текущего года их сумма составила 90,6 млрд тенге, увеличившись на 14% год-к-году. Второе место в структуре приходится на доходы от услуг мобильной связи, доля составила 27,1%.

Доходы от передачи данных и услуг местной телефонной связи составили 15,5 млрд и 12,5 млрд тенге соответственно. Прочие виды услуг консолидируют 25,9% (65,3 млрд тенге) телекоммуникационного рынка.

Число абонентов сотовой связи на конец апреля текущего года составило 25,4 млн единиц, снизившись на 4,2% за год. В аналогичном периоде 2018 года количество абонентов достигало 26,5 млн единиц, рост составлял 4,6%.

В то же время число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, выросло на 7,2% и составило 14,6 млн единиц. Годом ранее также наблюдался рост — на 10,4%, до 13,6 млн абонентов. Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек снизилась со 146 до 138 единиц за год, плотность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, в свою очередь, увеличилась с 75 до 79 на 100 человек.