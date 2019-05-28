Бесплатный Wi-Fi появится на всех станциях алматинского метро

К пилотному проекту присоединилась станция метро «Алмалы».

На станции метро «Алмалы» в пилотном режиме запустили бесплатный Wi-Fi. Это вторая по счету станция, на которой действует сеть. Ранее этого интернет был подключен на «Жибек жолы». К ноябрю текущего года планируется полное обеспечение покрытия Wi-Fi на всех действующих станциях и поездах, передает «Караван».

Отмечается, что с момента запуска пилотного проекта на станции «Жибек жолы» зафиксировано порядка 400 подключений в день.