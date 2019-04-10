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В алматинском метро появился бесплатный Wi-Fi

Партнером проекта стала компания Транстелеком.

10 апреля 2019 10:00, Profit.kz
Рубрики: Связь, Общество

9 апреля пассажирам городского метрополитена стал доступен бесплатный Wi-Fi. Пока сеть работает только на станции Жибек Жолы, но в течение года проект будет развернут по всем станциям. Об этом рассказал Ерлан Аукенов, заместитель акима Алматы.

«По поручению акима города Алматы на станции Жибек Жолы впервые в истории метрополитена Алматы запустили бесплатный Wi-Fi для посетителей. Как и обещали. Остальные 8 станций подключим в течении полугода. Спасибо жителям за ваши идеи и Транстелекому за оперативное исполнение», — написал Ерлан Аукенов на своей странице в Facebook.