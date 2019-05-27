«Политех» вернул себе звание лучшего

Спустя 10 лет Satbayev University вновь возглавил рейтинг лучших технических вузов Казахстана.

Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA-Ranking) оценило Satbayev University на 95,78 баллов из 100, что на 3,88 балла выше, чем у занявшего второе место Казахстанско-Британского технического университета. Таким образом, Satbayev University возглавил Национальный (генеральный) рейтинг лучших технических вузов Казахстана.

Рейтинг IQAA является комплексным и включает в себя оценку академической деятельности, показатели успеваемости студентов, работу профессорско-преподавательского состава, авторитет у работодателей и мнения независимых экспертов. Данный рейтинг формируется на основе анализа академических статистических показателей, оценки экспертов и опроса работодателей. Методология расчета институционального рейтинга базируется на трех составляющих, в двух из которых Satbayev University набрал максимальное количество баллов.

Первая составляющая — это оценка качества академических ресурсов вуза, на которую приходится 70% от общего числа баллов. Вуз представляет IQAA-Ranking исходные данные, которые перепроверяются различными методами. Часть информации запрашивается IQAA из источников, не связанных с вузом.

Вторая составляющая представляет собой средневзвешенную репутационную экспертную оценку качества деятельности вуза. IQAA-Ranking определяет экспертный пул. Satbayev University набрал 150 баллов — максимально возможное количество баллов.

Третья составляющая оценивает деятельность вуза на основании социологического опроса работодателей и государственных органов. По этой составляющей определяется престиж вуза, она также является репутационной. Satbayev University набрал максимальное количество баллов.

Признание лидерства в рейтинге IQAA-Ranking является результатом плодотворной работы, которую Satbayev University ведет последние несколько лет. За это время вуз взрастил новую плеяду талантливых выпускников. Сегодня Satbayev University ведет активную научно-исследовательскую деятельность, в которую вовлечены более 70% профессоров и молодых преподавателей. Университет получил престижную премию «Лидер науки» в номинации «Лидер по количеству научных публикаций» в сборнике «Web of Science Core», которая была присвоена университету за впечатляющий объем статей, опубликованных в престижных базах данных. Только за последние пять лет ученые Политеха издали 841 статью в базах данных Scopus и 575 статей — в Web of Science.

За последние три года с участием Университета были открыты четыре новые научно-производственные структуры, в их числе: Международный научно-образовательный центр атомной промышленности «МЕНОЦАП», созданный совместно с компанией «КазАтомПром»; Международный центр анализа и разработки месторождений «МЦАРМ», открытый совместно с транснациональным гигантом Baker Hughes; совместное предприятие по разработке и добыче метана в Карагандинской области «Satbayev University & ArcelorMittal Gas Production» и «Институт цифровой техники и технологий», основным вектором деятельности которого является разработка IT-проектов для бизнеса и государства. «Получив заслуженное признание, мы продолжим следовать дальнейшему плану развития университета в соответствии с поставленной Первым Президентом Казахстана задаче создания на базе нашего вуза крупнейшего научно-исследовательского центра», — прокомментировал Ректор Satbayev University Искандер Бейсембетов.