У Cisco в Казахстане новый руководитель

Дмитрия Шустера сменил Владимир Соболев.

Владимир Соболев назначен руководителем бизнеса корпорации Cisco в Казахстане. Он заменит в этой роли Дмитрия Шустера. В новой должности Владимир Соболев будет руководить продвижением решений и технологий Cisco, заниматься развитием партнерской и дистрибьюторской сети, а также координацией маркетинговой деятельности компании в Казахстане.

Владимир имеет богатый опыт в области ИТ: профессиональную деятельность на рынке Республики Казахстан он ведет с 1995 года, в течение этого времени он работал как в технических командах, так и в командах по работе с клиентами, маркетингу и проектному менеджменту. До прихода в Cisco Владимир Соболев 4 года работал в EXPO 2017 Astana.