Казахстанские геймеры получили анлим в Twitch

Beeline отменил учет трафика при использовании стримингового сервиса в своей сети.

Теперь смотреть трансляции и обсуждения компьютерных игр безлимитно могут пользователи тарифного плана «Больше», а также те, кто подключил услугу «МожноВсе». Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе — трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.

«Игровая индустрия — не просто развлечение, а огромный пласт современной культуры. Кроме того, это весьма прибыльный бизнес как для профессиональных игроков, так и для создателей видеоигр и контента игровой тематики. Beeline поддерживает это направление. Безлимитный интернет при просмотре стримов Twitch — еще один шаг навстречу геймерам», — заявил Максим Цвыков, и. о. директора по маркетингу Beeline Казахстан.

Безлимит для Twitch — лишь часть масштабной программы Beeline по снятию учета трафика при использовании популярных ресурсов. Абоненты сотового оператора уже имеют неограниченный доступ к социальным сетям, YouTube, мессенджерам, а также сервису «Кунделik».