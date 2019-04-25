В ЕАЭС стали возможны расчеты без SWIFT

Евразийский банк развития запустил систему расчетов без участия SWIFT — переводы могут осуществляться посредством национальных платежные систем.

Евразийский банк развития объявил о начале предоставления услуг по расчетному обслуживанию для юридических лиц без использования международной системы межбанковских расчетов SWIFT. Это позволяет сократить время и расходы на проведение платежей в валютах государств-участников банка.

Как пояснили в ЕАБР, платежи осуществляются через корреспондентские счета, открытые непосредственно в центральных (национальных) банках и номинированные в национальных валютах соответствующих стран. Таким образом, переводы можно осуществлять непосредственно через национальные платежные системы государств-участников банка, что уменьшит расходы на расчетные операции за счет исключения иностранных банков-корреспондентов и использования системы SWIFT.