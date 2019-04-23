Nokia и Nordic Telecom запустили первую в мире сеть LTE на частотах 410-430 МГц с поддержкой MCC

Ускоренное и повсеместное внедрение LTE для критически важных коммуникаций и мобильных широкополосных приложений уже не за горами.

Nokia и чешский оператор Nordic Telecom запустили первую в мире сеть LTE с поддержкой критически важных коммуникаций (Mission Critical Communication — MCC) в полосе частот 410-430 МГц. Для LTE на частоте 450 МГц эффективный радиус покрытия составляет около 2 км, что в пять раз больше радиуса действия LTE 2600. Низкочастотный сигнал лучше проникает в закрытые помещения и подвалы. Новая сеть позволит в режиме реального времени предоставлять различную информацию и видео для абонентов в случае чрезвычайных ситуаций, когда другие средства связи могут оказаться недоступны, передает Iot.ru.

Недавно расчищенные и открытые для операторов связи частоты в полосе 410-430 МГц могут крайне эффективно служить в качестве платформы для организации MCC, также называемой PPDR (Public Protection and Disaster Relief - Общественная защита и помощь при бедствиях), и Интернета вещей в Европе. Как считают Nokia и Nordic Telecom, ускоренное и повсеместное внедрение LTE для критически важных коммуникаций и мобильных широкополосных приложений уже не за горами.

В проекте использовано оборудование Nokia для LTE-радиосвязи, технологии IP-сетей, технологии плотного спектрального уплотнения — Dense Wavelength Division Multiplex (DWDM) и прикладные решения, такие как Mission Critical Push to Talk (MCPPT) для групповой связи.