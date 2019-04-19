Некоторые категории госслужащих смогут работать дистанционно

Прорабатывается вопрос их дистанционного доступа к системам электронного документооборота.

Открыть для отдельных категорий госслужащих базы электронного документооборота и ввести формат дистанционной работы планируют в Казахстане. Об этом сообщила заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова на первом HR-форуме госслужащих в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz.

«Прорабатывается вопрос дистанционного доступа служащих к системам электронного документооборота (ЕСЭДО, ИПГО). Это повысит эффективность работы коллег, которые в буквальном смысле „выпадают“ из рабочего процесса, находясь в командировках, на совещаниях. Также это предоставит нам возможность в перспективе создать возможность для внедрения удаленной работы с приходом в офис один раз в неделю. Для чего это нужно? Чтобы сотрудник был эффективным, необходим оптимальный баланс между работой, личной жизнью и саморазвитием», — сказала Айгуль Шаимова.

По ее словам, сейчас в агентстве прорабатываются методики рационализации рабочего дня, пересмотра бизнес-процессов на государственной службе для искоренения волокиты при принятии управленческих решений.

«Наша задача — создать максимально эффективные условия труда для госслужащих. Мы начали этот процесс с себя, оптимизировали организацию работы и гражданской, и правоохранительной структуры АДГСПК. Внутренняя отчетность сокращена в пять раз, что дало экономию в 800 человеко-часов или 100 рабочих дней. Централизованы кадровая, юридическая службы и госзакупки. Сбалансировано соотношение между руководящим и исполнительским звеном», — уточнила зампред агентства.

Она сообщила, что экономический эффект от такой рационализации превысил два млрд тенге в год. По примеру АДГСПК следуют и другие госорганы. Уже автоматизировано кадровое делопроизводство, создана Единая служба управления персоналом. К ней подключились 13 министерств и ведомств, а с 1 июля 2019 года присоединятся все государственные органы страны.