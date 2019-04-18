В Павлодаре установят бесплатный Wi-fi на набережной

Всего в 2019 году будет реконструировано 13 парков и скверов, а также будут созданы четыре новые рекреационные зоны.

В рамках проекта планируется удлинение городской набережной, создание бесплатной зоны Wi-fi и установка двух новых LED-экранов на главной сцене Павлодара Ertis Promenade, передает Zakon.kz.

«Всего в 2019 году будет реконструировано 13 парков и скверов, а также будут созданы четыре новые рекреационные зоны. В рамках ремонта мест массового отдыха предусмотрена посадка новых деревьев, устройство газонов и цветников, установка наружного электроосвещения, покрытие асфальтобетоном и брусчаткой тротуаров, дорожек и площадок, установка детских игровых площадок и установка малых архитектурных форм», — сообщили в пресс-службе.

Подрядная организация ТОО «Milan» уже приступила к ремонту. Уборкой скверов от листвы и бытового мусора, побелкой деревьев занимается ТОО «Горкомхоз». На данный момент идут конкурсные процедуры по санитарному содержанию скверов и парков.