Солнечную электростанцию за 55 млн евро в Карагандинской области запустят в июне

В ближайшие несколько лет инвестиции в «зеленую» энергетику в Карагандинской области составят 500 млн долларов.

В поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области строится крупная солнечная электростанция мощностью 50 мегаватт. Запустить ее планируют в июне этого года. Основная часть работ уже завершена. Осталось подвести необходимые коммуникации. Стоимость проекта — 55 миллионов евро. Строительство этого объекта позволит создать в регионе около 100 рабочих мест, передает «Хабар 24».

Ожидается, что в ближайшие 3-4 года инвестиции в «зеленую» энергетику в Карагандинской области составят 500 миллионов долларов.

«Сейчас мы проводим дополнительный анализ законодательства в этом направлении. Анализируем тарифную политику, доставляется материал на площадку. У нас подписан инвестиционный контракт с министерством, с Комитетом по инвестициям из МИДа, который нам дает таможенные преференции, освобождение от таможенных пошлин и ряд других преференций», — отметил Евгений Гребенников, инвестор проекта.