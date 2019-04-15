Киберсквоттеры сохраняют интерес к доменам «.kz»

Лица, которые регистрируют доменные имена с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования, сохраняют контроль над тысячами доменных имен в Казнете.

Киберсквоттеры или лица, которые регистрируют доменные имена с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования в зоне.kz, сохраняют контроль над 40 тыс. доменных имен в этой зоне. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов в ходе SOC Day 2019, прошедшего в Нур-Султане, передает «Курсив».

«Что же на сегодняшний день мы имеем? 100 тыс. интернет-ресурсов с доменными именами kaz/kz. На самом деле их порядка 140 тыс. зарегистрировано, но киберсквоттеры не спят, где-то 40 тыс. за пазухой держат», — сказал он.

По его словам, в республике имеется 35 центров обработки данных, 2 оперативных центра информационной безопасности и 3 службы реагирования на компьютерные инциденты. Кроме того, порядка 20 компаний работают в сфере информационной безопасности.

«Порядка 80 тыс. организаций, которые используют интернет в нашей стране. 29 тыс. из них имеют собственную инфраструктуру», — сказал Абдикаликов.

Он отметил, что в настоящее время 219 объектов входят в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Сам перечень нигде не публикуется и не будет обнародован позднее в целях безопасности.

«В этом году мы считаем, что это количество увеличится на порядка 130 объектов, то есть, это число с каждым годом будет увеличиваться», — сказал Абдыкаликов.