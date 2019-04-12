В Google Docs появилась полноценная поддержка документов Microsoft Office

Облачный офисный научился редактировать файлы с расширением docx, xls, ppt и другими без конвертации.

Google Docs и раньше поддерживал документы из Microsoft Office, но только для просмотра. Для редактирования нужно было преобразовать файл в другой формат. А теперь в документы Google можно загрузить docx-файл и сразу работать с ним, передает Hi-tech.mail.ru.

Пока поддержка документов в форматах Microsoft Office появилась в Google Docs для корпоративных пользователей G Suite. Обновление дойдет до обычных пользователей в течение месяца. Документы из Microsoft Office будут работать в Google Docs точно так же. Их можно будет редактировать в облаке, есть функция одновременной работы нескольких пользователей, комментарии и остальные функции.