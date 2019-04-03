Мероприятие для тех, кто задумывается о современных технологиях для ведения торговли.

4 апреля в Алматы пройдет ежегодная конференция PROFIT Retail Day, где мы традиционно обсуждаем умные технологии в сфере торговли. Владельцы, руководители и ИТ-директора розничного бизнеса имеют возможность из первых рук узнать о самых актуальных технологических трендах, обсудить с экспертами плюсы и минусы тех или иных решений, а также расспросить представителей мировых вендоров о наболевшем.

В этом году в программе мероприятия упор сделан именно на потребности покупателей. Чего ждет потребитель, каковы его потребности, как угодить «королю»? Затронем и вопросы безопасности — как обезопасить обираемые данные, как обойти существующие угрозы?

Модератором конференции выступит Николай Чумак, CEO IDNT. Он является автором и соавтором книг и статей в профессиональных журналах, активно выступает на международных конференциях. В IDNT считают, что работа над созданием лучшего клиентского опыта и условий труда для персонала компаний является одним из важнейших факторов успеха бизнеса. Это требует от дизайнеров, маркетологов, архитекторов, инженеров, специалистов по потребительскому опыту абсолютно нового понимания потребностей клиентов и сотрудников компаний в эру интернета и мобильных технологий.

PROFIT Retail Day 2019 соберет всех тех, кто задумывается о современных технологиях для ведения торговли!