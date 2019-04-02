iKOMEK 109 признан лучшим проектом на международном конкурсе «Хрустальная гарнитура»

Основной задачей контакт-центра является построение качественного сервиса по взаимодействию граждан с акиматом.

Столичный Единый контакт-центр iKOMEK 109 победил в международном конкурсе «Хрустальная Гарнитура» в Москве, взяв главный приз в категории «Лучший проект создания/объединения контакт-центров». Об этом сообщила руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK 109 акимата Нур-Султана Жаннат Дубирова, передает Kazpravda.kz.

«С ноября прошлого года мы участвовали в международном конкурсе на титул лучшего контакт-центра, который проводится уже 15-й год. Конкурс состоит из нескольких этапов, включая презентацию онлайн и оценку экспертами с выездом в контакт-центр. На международную программу номинировали лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов среди стран СНГ. В этом году в конкурсе участвовали более 360 контакт-центров из России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Нашими конкурентами были крупные бизнес-структуры таких компаний как AVON, Beeline Кыргызстан, DHL Express, DHL Express Kazakhstan, Tele2, АЛЬФА-БАНК, Банк ВТБ, РОСБАНК и другие», — сообщила спикер.

Основной задачей контакт-центра является построение качественного сервиса по взаимодействию граждан с акиматом. На сегодня iКОМЕК 109 объединяет все вопросы коммунальных служб, информацию принимают в шести альтернативных средствах подачи сообщений. С начала года было принято около 500 тысяч обращений.

О том, как развивается сфера контакт-центров в Казахстане, мы обсудим на конференции PROFIT Callcenter Day, которая пройдет 28 июня в Алматы.