Казтелепорт получил сертификат соответствия PCI DSS

Впервые казахстанская компания подтвердила соответствие международным требованиям безопасности.

АО «Казтелепорт» сообщает о получении сертификата соответствия PCI DSS в предоставлении услуги «Размещение оборудования в машинных залах ЦОД». Payment Card Industry Data Security Standard — это стандарт безопасности данных индустрии платежных карт. Он разработан международными платежными системами Visa, MasterCard, AmericanExpress, JCB и Discover. Стандарт определяет требования к организациям в информационной инфраструктуре которых хранятся, обрабатываются и передаются данные платежных карт.

«У нас в компании постоянно ведутся работы по повышению операционной эффективности для обеспечения высокого уровня информационной безопасности и надежности облачной инфраструктуры. Поэтому сертификация по международным стандартам для нас является важной по нескольким причинам. Во-первых, в ходе подготовки к сертификации мы привели свои внутренние процессы в соответствие международным стандартам. Это было подтверждено аудиторами из Европы. Во-вторых, нашими основными клиентами традиционно являются финансовые организации. Проводя сертификацию своей инфраструктуры по стандарту PCI DSS, мы помогли решить им многие вопросы, связанные с прохождением обязательного аудита по подтверждению информационной безопасности данных платежных карт», — пояснил Сырым Толеулиев, управляющий директор АО «Казтелепорт».

Сегодня в ЦОДах АО «Казтелепорт» размещаются казахстанские финансовые организации, имеющие прямое или косвенное отношение к данным платежных карт. Как провайдер и поставщик информационных услуг, организация должна соответствовать вышеуказанным стандартам и иметь соответствующий сертификат.

«Мы предоставляем своим клиентам комплексные решения для бизнеса с высоким уровнем безопасности, от аренды серверных стоек до защиты от киберугроз. В этом году планируем реализовать несколько крупных проектов для подтверждения этой позиции на рынке», — добавил Сырым Толеулиев.

Стоит отметить, что АО «Казтелепорт» является первым провайдером услуг ЦОД в РК, который получил сертификат соответствия международным требованиям безопасности.