Dropbox вынуждает владельцев бесплатных аккаунтов перейти на платные тарифы

Сервис объявил о новых изменениях, которые вступили в силу с 15 марта.

В работе облачного сервиса хранения данных Dropbox произошли глобальные изменения, затронувшие владельцев бесплатных аккаунтов. С 15 марта они могут подключить к своему профилю не более трех устройств для синхронизации. Раньше их количество не ограничивалось, передает Cnews.

Новые правила были введены без предварительного оповещения, и они затрагивают всех пользователей, обслуживаемых по бесплатному тарифному плану, вне зависимости от места их проживания. Компания Dropbox, владелец одноименного облака, прокомментировала изменения в своей политике тем, что большинству пользователей достаточно трех устройств — это может быть компьютер или ноутбук в связке с планшетом и смартфоном, а также ПК и два смартфона двух членов семьи.

Изменения в правилах Dropbox не коснутся тех пользователей, к аккаунтам которых уже подключено более трех устройств — их не заставят удалять лишние или платить за них, однако в случае необходимости добавления еще одного гаджета им придется удалить столько имеющихся, чтобы появилась свободная квота.

Бизнес-пользователи и корпоративные клиенты Dropbox тоже не ощутят изменений — они по-прежнему могут добавлять в свои профили неограниченное количество устройств.

Единственной возможностью обычным пользователям Dropbox вернуть себе безлимит на синхронизируемые устройства станет переход на платное обслуживание. Самый доступный тарифный план в настоящее время стоит 10 долларов в месяц.