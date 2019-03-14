В Таджикистане хотят ввести налог на Google
НДС хотят обязать выплачивать все иностранные компании, продающие на территории Таджикистана электронный контент.
Зарубежные компании, которые предоставляют гражданам Таджикистана электронные услуги, должны облагаться налогом. Так считают разработчики законопроекта, который в скором времени будет представлен в правительство, передает CA-NEWS.
В случае одобрения законопроекта, иностранные компании, продающие на территории Таджикистана электронный контент, в частности Google, должны предоставлять в налоговые органы страны отчеты и выплачивать НДС.
Завкибек Шодиён, представитель налогового комитета Таджикистана, отметил, что проект закона подготовлен министерством финансов и в настоящее время проходит процедуру согласования с соответствующими госструктурами, после чего будет направлен на рассмотрение в правительство.