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38,2 млрд тг сэкономил минздрав за счет цифровизации

В Таджикистане хотят ввести налог на Google

НДС хотят обязать выплачивать все иностранные компании, продающие на территории Таджикистана электронный контент.

14 марта 2019 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Зарубежные компании, которые предоставляют гражданам Таджикистана электронные услуги, должны облагаться налогом. Так считают разработчики законопроекта, который в скором времени будет представлен в правительство, передает CA-NEWS.

В случае одобрения законопроекта, иностранные компании, продающие на территории Таджикистана электронный контент, в частности Google, должны предоставлять в налоговые органы страны отчеты и выплачивать НДС.

Завкибек Шодиён, представитель налогового комитета Таджикистана, отметил, что проект закона подготовлен министерством финансов и в настоящее время проходит процедуру согласования с соответствующими госструктурами, после чего будет направлен на рассмотрение в правительство.