Криптобиржа Huobi пришла в Казахстан

Третья в мире по объему криптобиржа Huobi объявила об открытии штаб-квартиры в Алматы.

Деятельность криптобирж в Казахстане никак не регулируется, фактически находясь под запретом, — тем не менее, некоторые из них пытаются «застолбить» свой участок. Хотя бы и через такие странные образования, как «штаб-квартира».

По словам Андрея Грачева, руководителя Huobi Russia, который и объявил 11 марта 2019 года об открытии штаб-квартиры, «ведущий мировой поставщик финансовых услуг» — Huobi — это биржа цифровых активов, третья в мире по объемам. Еще это центр майнинга, возможность управления капиталом (кастодиальный центр), обучающий центр и выставочный центр проектов. Последний — это своего рода венчурный фонд. В ряде стран Huobi уже работает напрямую с фиатными инструментами — это Япония, США, Австралия, Швейцария и т. д. «Когда „включится“ законодательство о крипторынке в Казахстане, то люди пойдут сюда со своими инвестициями, это станет и проще, а законы будут защищать инвесторов», — поясняет он.

Заметим, что среди аргументов в пользу «запретить» у регуляторов по отношению к цифровым валютам превалируют риски, связанные с потерей средств непрофессиональными инвесторами (читай, простыми гражданами) и риски, связанные с отмыванием денежных средств. И хотя в последнее время общий фон в криптоотрасли становится более позитивным, репутация у криптовалют еще со времен Silk Road продолжает нести негативный оттенок.

Но вернемся к Казахстану. В планах руководителя Huobi Russia встретиться с представителями Нацбанка РК, а также провести консультации в МФЦА «Астана», где, как известно, принят ряд документов, легализующих операции с криптовалютами и открывающих возможности в деле создания криптобирж.

Отвечая на вопрос Profit.kz о том, где он видит курс биткоина в среднесрочной перспективе, Андрей Грачев говорит: «Думаю, к концу этого года курс криптовалюты будет на отметке 7-8 тысяч долларов США».