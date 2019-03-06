Отзывы о врачах и клиниках смогут оставлять астанчане через мобильное приложение

Новый канал обратной связи внедряется во всех стационарах и поликлиниках Астаны.

Теперь у горожан есть возможность оставить пожелания и отзывы о клинике, а также непосредственно о медицинском работнике. Для этого достаточно отсканировать специальный QR-код, ответить на вопросы и оставить свои комментарии, передает официальный сайт Астаны.

«В рамках проекта „Астана — адалдық алаңы“ во всех городских стационарах и поликлиниках внедряется проект, направленный на улучшение обратной связи и повышение прозрачности и удовлетворенности населения медицинской помощью. Все данные будут стекаться в ситуационный центр управления общественного здравоохранения. Это позволит нам в онлайн-режиме анализировать уровень качества оказываемой медицинской помощи/сервиса в разрезе медицинской организации либо конкретного врача и принимать меры по повышению качества», — сообщил руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.

На основе анализа отзывов будет составлен соответствующий рейтинг лечебного учреждения.