Министерство информации и коммуникаций упразднено

Его функции переданы в преобразованное министерство общественного развития.

Н. Назарбаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК. Согласно документу, в Казахстане упраздняется министерство информации и коммуникаций. Его функции и полномочия в сфере информации переданы министерству информации и общественного развития Республики Казахстан, которое было преобразовано из министерства общественного развития.

В указе говорится о том, что реорганизованный государственный орган является правопреемником прав и обязательств упраздняемого и реорганизуемого госорганов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. Правительству поручено обеспечить перераспределение штата сотрудников госорганов и подведомственных им организаций.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию Президента РК. Указ вводится в действие со дня его подписания.