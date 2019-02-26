У платежной системы Кыргызстана, совладельцем которой является инвестор из РК, отозвали лицензию

В конце января пользователи электронного кошелька «МобильникДеньги» стали жаловаться на проблемы при проведении операций.

Национальный банк КР временно приостановил действие лицензии ОсОО «Мобильник». Такая мера принята в связи с проблемами в работе компании. Ее основатель, бывший владелец и держатель 49% акций Адилет Боотаев рассказал, что в сентябре 2017 года продал контрольный пакет казахстанскому предпринимателю. По его заверениям, он не получал дивиденды, поэтому обратился в правоохранительные органы. В настоящее время дело расследует финпол, передает Sputnik.

Руководство ОсОО «Мобильник» заявило, что трудности в обслуживании платежей объясняются исключительно проблемами в информационной системе ОсОО «Мобильник», установлением причин которых занимаются правоохранительные органы.