Аскар Кусаинов в прямом эфире PROFIT Talks

Обсуждаем облака с генеральным директором АО «Казтелепорт»: чем полезны, чем опасны.

Облака — не бла-бла-ка. Очень много разговоров, но так и не понимаете, почему надо идти в облако? В эту пятницу, 1 марта, в 11:00, в эфире программы PROFIT Talks мы развеем все тучи вместе с Аскаром Кусаиновым, генеральным директором облачного провайдера «Казтелепорт». Что представляет собой рынок облачных сервисов в Казахстане? Какие сервисы наиболее популярны? Действительно ли можно сэкономить на облаках?

Смотрите прямой эфир на нашем портале, нашей странице в Facebook или на нашем Youtube-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Есть вопросы? — задавайте в комментариях!