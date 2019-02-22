В Казахстане создадут единый портал для всех госорганов

Все существующие сайты госорганов закроют в течение двух лет.

До конца года в Казахстане заработает единый интернет-портал государственных органов — Gov.kz. Об этом заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. О нововведении он сообщил во время расширенной коллегии. Новый единый портал заменит все интернет-порталы госорганов, в том числе региональных акиматов, передает Sputnik.

«В этом году мы создадим единый интернет-портал для государственных органов — вместо сотни существующих, в том числе и сайтов акиматов. Все финансирование будет в рамках единого портала», — сообщил министр.

Даурен Абаев согласился с журналистами в том, что сейчас на многих сайтах государственных органов и акиматов практически невозможно найти актуальную информацию. Также проседает работа по освещению деятельности в социальных сетях госведомств.

Новый портал был создан по опыту Великобритании. Сейчас Gov.kz проходит тестирование. На этой платформе разработчики обещают собрать всю необходимую информацию для казахстанцев. Оценить работу нового портала можно будет уже в апреле этого года.

«Постепенно в течение двух лет мы все государственные сайты закроем. Это приведет к экономии почти около миллиарда тенге. То есть, это существенная экономия средств, и резко вырастет качество», — уточнил он.

Теперь госорганы и акиматы будут отвечать только за контент. За обновление новостей и государственные услуги, предоставляемые единым порталом, будет ответственно само министерство.