В Алматы прошла битва роботов

15 февраля в Алматы состоялся республиканский чемпионат по робототехнике среди вузов «IITU Robocon 2019».

«Чемпионат „IITU Robocon“ — это соревнование между командами по робототехнике на базе платформы Arduino. Он дает возможность молодым ученым начать разработку роботов „с нуля“, применяя знания в конструировании, механике, электронике, написании программы для роботов. Получается, что наши участники — это уже готовые молодые специалисты, которые могут быть полезны в компаниях, занимающихся электроникой или робототехникой», — отметили организаторы мероприятия.

15 университетских команд собрались на одном игровом поле, чтобы побороться за звание чемпиона в области робототехники. Каждая команда представила сконструированного ею робота, которому необходимо было за определенное количество времени забросить шарики в лунки, обогнав по числу очков соперников.

«Развитие робототехники в стране выходит на новый качественный уровень. Для Казахстана проведение такого рода чемпионата особенно важно в рамках концепции Цифровой Казахстан. Важно поддерживать талантливую молодежь. Команды, которые сегодня бьются за титул чемпиона — лучшие из лучших», — заявил Медет Тургамбаев, проректор МУИТ.

«Robocon — это большой интеллектуальный потенциал. Чемпионат мотивирует участников развиваться, предлагать свои проекты. Это хорошо для развития всей ИТ-отрасли Казахстана», — отметил Виталий Ким, руководитель инновационных проектов Halyk Bank.

Он предложил студентам принять участие еще в одном конкурсе — необходимо распознать номер платежной карты, сравнить номер с данными в базе и, в зависимости от результата, переместить карточку в то или иное место. Студенческим командам необходимо создать соответствующее решение и представить видео, демонстрирующее его работу. По результатам рассмотрения проектов банк готов внедрить решение в свои внутренние процессы.

«Роботизация в банках активно идет во всем мире. Halyk Bank не намерен оставаться в стороне. Несмотря на то, что мы активно внедряем цифровые технологии и запускаем сервисы для клиентов, внутри банка остается еще достаточно много рутинных процессов, операций, которые мы хотим роботизировать. Мы всерьез намерены заняться этим», — добавил Виталий Ким.

Работу конкурсантов «IITU Robocon 2019» оценивали представители IT-университета и Совета по науке при Фонде Первого Президента. Специальным гостем чемпионата стал Томохиса Арай (Tomohisa Arai), заместитель начальника секретариата некоммерческой профессиональной ассоциации «ABU Robocon». Жюри судило команды не только за набранные баллы, но и за представленные инженерные решения, а также дизайн роботов.

По итогам чемпионата определены три победителя. Первое место заняли студенты Almaty Management University, второе — команда КазНУ им. аль-Фараби, третье — курсанты военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.