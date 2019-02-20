Порталы госорганов подвергались хакерским атакам 140 миллионов раз в 2018 году

Как заявили в АО НИТ, все атаки были отражены.

Об атаках хакеров на сайты государственных органов сообщил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов, передает Sputnik.

«В прошлом году было порядка 142 миллионов атак, все они были отражены. Мы намерены создать Security Operation Center, оперативный центр по информационной безопасности, который будет направлен не только на мониторинг и отражение хакерских атак, но и для защиты, анализа и предложений разных решений для улучшения безопасности электронного правительства и других информационных систем», — рассказал Асет Турысов.

Как отметил руководитель компании, к концу четвертого квартала у электронного правительства появится резервная площадка, которая в случае хакерских атак обеспечит полноценное функционирование портала и других государственных систем.

Кроме того, стало известно, что в 2019 году АО «НИТ» откажется от технического обслуживания ведомств, а также от обслуживания горячей линий электронного правительства eGov (1414). Все перечисленные функции компания передаст представителям частного бизнеса.