Цифровизация госзакупок позволила сэкономить свыше 300 млрд тг

Министерство финансов полностью переходит на цифровой формат — проводится работа по созданию новых, развитию и модернизации существующих информационных систем.

Об этом и в целом о ходе цифровизации финансового сектора рассказал на площадке пресс-центра правительства министр финансов РК Алихан Смаилов. На сегодняшний день государственные закупки и камеральный контроль их процедур полностью автоматизированы, что повысило прозрачность и открытость, а также существенно расширило конкурентную среду в закупках, передает «Литер».

«Во многом благодаря цифровизации госзакупок, их доступности для бизнеса и соответственно высокой конкуренции экономия по госзакупкам составила по прошлому году 311 млрд тг», — отметил А. Смаилов.

В соответствии с поручениями Главы государства Министерство финансов полностью переходит на цифровой формат. Проводится работа по созданию новых, развитию и модернизации существующих информационных систем.

Так, за прошедший год запущены новые информсистемы, такие как «АСТАНА-1», которая позволила сократить время прохождения таможенных деклараций до 1 минуты, «Электронные счета-фактуры», предусматривающая автоматизацию процесса контроля за перемещением товара от момента импорта или производства до розничной реализации или экспорта товара. Также проводится работа по обеспечению полной прослеживаемости движения товаров посредством интеграции налоговых и таможенных систем.

С текущего года заработала информационная система государственного планирования. Она, по данным МФ РК, позволит исключить бумажный документооборот при формировании бюджета.

Совершенствование налогового и таможенного администрирования оказало положительное влияние на выполнение плановых поступлений по всем уровням бюджета: эффект составил более 410 млрд тг. За счет цифровизации получено дополнительно более 100 млрд тг. Повышение качества проверок при снижении их количества позволило обеспечить темп роста взыскания доначисленных сумм на 35%. В итоге дополнительно за счет проверок в бюджет поступило 45 млрд тг.

В 2019 г., по словам министра, будет продолжена работа по полной цифровизации всех бизнес-процессов Министерства финансов и интеграции информационных систем. В целом цифровизация позволит охватить и решить широкий спектр задач по улучшению налогового и таможенного администрирования, качества государственных услуг и т. д.