4000 жителей Астаны и Алматы воспользовались проектом по биометрии данных

Пилотный проект по биометрии данных, позволяющий получать госуслуги по отпечаткам пальцев, стартовал в Казахстане с конца прошлого года.

Около 4000 жителей двух казахстанских мегаполисов добровольно участвуют в пилотном проекте по биометрии данных. Об этом сообщил председатель правления ГК «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов. В Казахстане в конце прошлого года был запущен пилотный проект по биометрии данных, в рамках которого граждане, предоставившие свои отпечатки пальцев и фотографии, могут получить государственные услуги в цифровом формате без электронной цифровой подписи. С декабря 2018 года пилот охватил Астану и Алматы, с сентября этого года им планируется охватить все регионы, передает «Курсив».

По словам Оспанова, речь идет о возможности получения адресных и иных информационных справок, которых на сегодня в Казахстане насчитывается около 40 видов.

«Они могут их получать без SMS, используя только свои отпечатки пальцев. Многие на сегодняшний день используют биометрию для разблокировки сотовых телефонов, так что, я думаю, это не составит труда — получать данные для информационных справок тоже посредством биометрии», — заметил глава госкорпорации.

Для участия в проекте от граждан требуются отпечатки указательных пальцев правой и левой руки.

«По международным стандартам, которые на сегодняшний день применяются по всему миру, этого достаточно», — пояснил спикер.

Ранее глава правления НАО заявлял, что в дальнейшем эту же биометрическую базу можно использовать в финансовом секторе, сфере коммерческих услуг и сфере безопасности, а также использовать в системе доступа в помещения. Она усиливает защиту персональных данных граждан, увеличивает количество услуг, которые граждане смогут получать самостоятельно, а также исключает необходимость физического их присутствия при получении услуг.

«Я был одним из первых, кто в рамках демонстрации сдал свои отпечатки, причем неоднократно и вполне успешно», — заключил Оспанов.