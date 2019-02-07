В Астане запустят проект по внедрению блокчейна в аукционах по распределению земельных участков

Уже с 4 февраля аукционы впервые пройдут в электронном формате.

В Астане в рамках программы «1000 мест — уличная торговля» запустят пилотный проект по внедрению технологии блокчейн в аукционах по распределению земельных участков. Это не первый и не единственный опыт внедрения блокчейна в жизни столицы: с 1 февраля этого года аналогичная технология будет применяться для прозрачности формирования очереди в детские сады, передает «Курсив».

Блокчейн — это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Главное преимущество технологии заключается в том, что из базы данных невозможно ничего удалить, провести замену либо подмену блока, содержащего ту или иную информацию.

Уже с 4 февраля аукционы по программе «1000 мест — уличная торговля» впервые пройдут в столице в электронном формате. Программа является одним из инструментов поддержки развития малого и среднего бизнеса города.

В прошлом году столичный акимат заключил договор с международной блокчейн-компанией Bitfury о разработке совместного пилотного проекта по внедрению технологии блокчейн в аукционах. Зарегистрироваться, оплатить гарантийный взнос и принять участие в торгах можно будет со смартфона, а наблюдать за ходом торгов — в режиме реального времени.

«Теперь невозможны никакие подтасовки. У нас имеются четыре блокчейн-ноды. Серверы, где все данные записываются, и ноды аудитора отслеживаются в комитете правовой статистики генпрокуратуры», — отметил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны Алишер Абдыкадыров.