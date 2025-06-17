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26,3 млн абонентов сотовой связи в Казахстане на 1 апреля 2025 г.

    Check Point Engage. Астана

    Серия мероприятий Check Point по всему миру для специалистов по информационной безопасности.

    Мероприятие пройдет 18 июня 2025 года
    Место проведения — г. Астана, ул. Сыганак 60/1, Sheraton Astana Hotel

    Check Point Engage — это серия мероприятий Check Point по всему миру для специалистов по информационной безопасности, где мы рассказываем о трендах в мире кибербезопасности, наших технологических новинках и решениях, обсуждаем с вами особенности работы в вашем регионе, обучаем технических специалистов.

    Почему стоит прийти на Check Point Engage:

    — Познакомится с новейшими достижениями в кибербезопасности от мирового лидера в этой сфере.
    — Обсудить свои потребности и задачи с нашими экспертами, которые помогут вам построить эффективные системы защиты и предотвратить угрозы.
    — Узнать о важности искусственного интеллекта в информационной безопасности и его роли в борьбе с киберугрозами.
    — Встретится с коллегами, обменяться мнениями о текущих вызовах для организаций в Казахстане и Центральной Азии.
    — Посетить уникальные технические лаборатории нашего Cyber Park (только для инженеров, ограниченное количество мест — 15). Здесь вы сможете не только увидеть возможности решений в действии, но и лично протестировать их в лабораторных условиях.

    Не упустите возможность стать частью этого важного события! Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

    Организатор — Check Point Software Technologies

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