Check Point Engage. Астана

Серия мероприятий Check Point по всему миру для специалистов по информационной безопасности.

Check Point Engage — это серия мероприятий Check Point по всему миру для специалистов по информационной безопасности, где мы рассказываем о трендах в мире кибербезопасности, наших технологических новинках и решениях, обсуждаем с вами особенности работы в вашем регионе, обучаем технических специалистов.

Почему стоит прийти на Check Point Engage:

— Познакомится с новейшими достижениями в кибербезопасности от мирового лидера в этой сфере.

— Обсудить свои потребности и задачи с нашими экспертами, которые помогут вам построить эффективные системы защиты и предотвратить угрозы.

— Узнать о важности искусственного интеллекта в информационной безопасности и его роли в борьбе с киберугрозами.

— Встретится с коллегами, обменяться мнениями о текущих вызовах для организаций в Казахстане и Центральной Азии.

— Посетить уникальные технические лаборатории нашего Cyber Park (только для инженеров, ограниченное количество мест — 15). Здесь вы сможете не только увидеть возможности решений в действии, но и лично протестировать их в лабораторных условиях.

Не упустите возможность стать частью этого важного события! Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь.