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150 МВт составит мощность новой ветроэлектростанции в Карагандинской области

    PROFIT Telecom Day. Алматы

    Конференция о новейших технологиях построения цифровых сетей в Казахстане.

    Мероприятие пройдет 23 мая 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

    PROFIT Telecom Day — это специализированная конференция, посвященная современным телекоммуникационным решениям в Казахстане.

    На конференции будут затронуты актуальные вопросы и перспективы развития телекоммуникационной отрасли, включая спутниковую связь, магистральные каналы, городскую канализацию, а также мобильную связь, 5G, интернет вещей и другие. Другой важный аспект — телекоммуникационная безопасность и регулирование отрасли в целом.

    Конференция призвана стать площадкой для обсуждения самых острых и актуальных вопросов связи, способствовать сотрудничеству и обмену опытом всех заинтересованных сторон.

    На прошлой конференции разгорелись жаркие дебаты. Также читайте полный репортаж с главными выводами конференции.

    Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

    Организатор — PROFIT Events
    Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
    +7 (727) 390-32-21

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