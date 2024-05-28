PROFIT Telecom Day 2024: отрасль связи на пороге самых драматичных изменений

22 мая в Алматы прошла конференция, посвященная вопросам связи, построения сетей и инновациям в телекоме Казахстана.

PROFIT Telecom Day открыл Асылбек Хайрушев, президент ОЮЛ «Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана», который сделал обзор состояния отрасли связи в РК. По состоянию на 1 апреля 2024 года в Казахстане насчитывалось 3,1 млн абонентов фиксированной связи и 25,6 млн абонентов мобильной.

«На нашем телеком-рынке в настоящее время действует около 20 операторов связи (услуги междугородней и международной телефонии, доступ к сети интернет, спутниковая подвижная связь), а также три оператора мобильной связи. С внедрением технологий 3G, 4G и 5G абоненты сотовой связи получили широкополосный доступ к сети интернет посредством сетей мобильной связи. Сегодня в РК более 18 млн абонентов мобильного широкополосного доступа в интернет. Уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 70%. Согласно данным Международного союза электросвязи, уровень доступности мобильного интернета в РК для населения оценивается в 99%, фиксированного — в 96%. Согласно данным Speedtest Global Index, в феврале текущего года скорость фиксированного интернета в Казахстане составила 50,7 Мбит/с. Скорость мобильного интернета — 35,71 Мбит/с. При этом стоимость мобильного интернета в Казахстане остается одной из самых низких в мире. Так, согласно данным Internet Accessibility Index, республика заняла пятое место среди 164 стран мира по низкой стоимости мобильного интернета. Кроме того, если рассматривать многолетнюю динамику, доля расходов на связь от всех потребительских расходов населения всегда была невелика. В целом доля расходов на услуги связи от всех потребительских расходов населения варьируется в узком диапазоне 3-5%», — поделился Асылбек Хайрушев.

По вопросу невысокой стоимости мобильного интернета свое мнение выразил один из гостей конференции: «Почему люди у нас так резко реагируют на повышение тарифов? Потому что у них повышается на каждой симке тариф. То есть, когда мы говорим, что связь у нас в стране недорогая, давайте не забывать, что для того, чтобы получить полноценную связь, человек должен пользоваться минимум двумя операторами, а желательно — тремя. И получается, что когда стоимость повышают все операторы в два раза, то затраты абонента вырастают по всем трем операторам в два раза. Поэтому и реакция такая».

Асылбек Хайрушев также рассказал о развитии спутниковой связи на базе национальной космической системы связи и вещания KazSat (спутники KazSat-2 и KazSat-3). Так, запланировано продление ресурса спутника KazSat-2 до IV квартала 2026 года, перевод операторов с KazSat-2 на KazSat-3 и реализация проекта KazSat-3R для замещения KazSat-3 (2024–2029 гг.).

«В концепции развития космической отрасли Казахстана отмечены задачи по внедрению технологий связи с использованием негеостационарных спутников (StarLink, OneWeb). Сейчас интернет от SpaceX в тестовом режиме запущен в 10 сельских школах Акмолинской, Карагандинской и Алматинской областей. Скорость там достигает 200 Мбит/с. В месяц каждая школа платит примерно $200, но окончательные условия еще не обговорены. Правовой и технический режимы пилотного проекта определены МЦРИАП и КНБ», — добавил глава НТА РК.

Подробнее о том, как обстоят дела с проектами StarLink и OneWeb в Казахстане, рассказал Роман Ермашов, директор Республиканского центра космической связи в Коктереке. Кроме того, он прояснил некоторые важные аспекты того, как должна быть реализована работа операторов спутникового интернета согласно законодательства РК. О том, почему интернет от StarLink «повис в воздухе» в Казахстане, можно почитать здесь.

С интересным докладом выступил Вадим Вьюшков, заместитель директора Департамента информационных технологий АО «Государственная техническая служба». Он рассказал о том, как строятся точки обмена интернет-трафиком в Казахстане, их назначении и целях.

«Цели ТОИТ — обеспечить связанность сетей казахстанских операторов (отказоустойчивое функционирование Казнета), повышение информационной безопасности, сокращение маршрутов передачи интернет-трафика для внутренних интернет-ресурсов, повышение их доступности, распределение нагрузки по городам РК, повышение надежности и устойчивости функционирования информационных систем государственных органов за счет прямого подключения к ТОИТ. Точки обмена строятся по региональному принципу, узлы расположены в 18 городах страны. Четыре самых крупных узла расположены в Астане (18 подключенных операторов), Алматы (14 операторов), Караганде и Павлодаре — по четыре оператора», — говорит Вадим Вьюшков.

Интересно, что наибольший трафик приходится на Алматы — это 183 Гбит/с (77,1%), далее идет Астана — 48 Гбит/с (20,2%). У Караганды и Павлодара совсем незначительные цифры — 5,7 Гбит/с и 8 Гбит/с, соответственно.

А Екатерина Смышляева, депутат мажилиса парламента РК, рассказала о законотворческой деятельности в области связи. Она отметила важность участия в конференциях малых операторов связи и сделала краткий обзор инициатив, над которыми работает сегодня государство: «Рынок растет, множится. Это ситуация нормальная, и она положительно влияет на качество услуг, которые предоставляются пользователям. Что касается законодательных направлений, то в последнее время в области телекома мы активно работаем, потому что закон о связи, которым мы все сегодня пользуемся, достаточно „взрослый“, и ряд его положений отстают от развития самой отрасли. Безусловно, обновление законодательной базы работы телеком-отрасли очень актуально. Мы сейчас нацелены на то, чтобы максимально упростить строительство инфраструктуры связи (которой нам категорически не хватает), максимально упростить взаимоотношения телеком-рынка с госорганами и сделать их более прозрачными, а также проработать вопросы монополизации и демонополизации, чтобы каждый оператор, который появляется на рынке, имел равный доступ к инфраструктуре и к потребителю».

Асель Хамитова, менеджер отдела технологического консультирования KPMG на Кавказе и в Центральной Азии подняла вопрос преобразования телеком-компаний в технологические компании.

«Сегодня важно говорить о трансформации телеком-компаний. Почему? Выручка в телекоме стагнирует, расходы растут, при этом присутствуют определенные ограничения, накладываемые устаревшим оборудованием», — отмечает эксперт.

Среди основных проблем традиционных телеком-компаний — большие капитальные затраты (инвестиции в инфраструктуру и технологии), нехватка квалифицированных кадров (недостаток знаний и опыта в области новых цифровых технологий), проблемы интеграции (трудности с интеграцией решений сторонних производителей), проблемы с удовлетворением высоких ожиданий клиентов при использовании устаревших систем. При этом подход технологических телеком-компаний (techco) предполагает принятие решений на основе данных, сориентирован на клиенте и его потребностях, использует облачные технологии для гибкости и масштабируемости, а также включает портфель различных цифровых услуг. Именно к такой трансформации, по мнению KPMG, необходимо стремиться телекому.

Саян Доржиев, генеральный менеджер Gartner Kazakhstan, осветил те тренды в отрасли связи, на которые эксперты предлагают ориентироваться операторам при разработке стратегии развития.

«Мы живем в то время, когда нельзя быть не в онлайне. И у меня, например, не укладывается в голове, как в 21 веке в центре мегаполиса может полностью пропасть связь. Как может быть, что при обещании скорости в 300 Мбит/сек реальная скорость — всего 40-50 Мбит/сек. Невозможно представить, как сейчас во время работы, на дистанционке, вдруг пропадает связь прямо во время разговора, созвона. Ведь, по сути, связь сейчас — это всё, всё, что раньше называлось офисом. А сказал все это я для того, чтобы мы согласились с тем, что находимся на пороге, наверное, самых драматических изменений, которые ждут отрасль связи. Действительно, рентабельность из этого бизнеса уходит, и нам важно понимать, что делать дальше», — высказался спикер.

Логичным продолжением поднятой темы о развитии телекома стала дискуссия о том, что такое идеальный телеком и каким он видится игрокам рынка в Казахстане.

Асылбек Хайрушев отметил, что компаниям, прежде всего, надо быть в тренде инноваций: «Наша отрасль — в целом инновационная, соответственно, на сегодняшний день это, скорее всего, 5G».

С докладом по работе с сетями 5G и о тех требованиях, которые необходимо соблюдать, выступил Никита Кузьмичев, технический специалист Anritsu.

«Три столпа технологии 5G — это низкая задержка, высокие скорость и пропускная способность, а также большое количество соединений. И требования к 5G по сравнению с предыдущими технологиями гораздо жестче», — пояснил Никита Кузьмичев. Он представил оборудование Anritsu, которое поможет в работе с сетями 5G — это модульный анализатор телекоммуникационных сетей Anritsu MT1000A, который способен проводить все необходимые тесты для проверки сетей на соответствие международным стандартам, и Anritsu MT1040A, портативный анализатор качества передачи данных в сетях, работающих на скоростях от 10 Мбит/с до 400 Гбит/с.

Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан», продолжил тему оборудования для сетей связи. Он представил решение OneAdvisor от компании VIAVI. Это универсальная платформа, которая позволяет подключать к себе разнообразные модули и проводить различные виды измерений.

«Зачастую в сети не знаешь, где произойдет ЧП — либо это будет кабельная часть, либо медь или оптика, либо вообще радиоканал. Проблемы также могут возникнуть на уровне передачи и протоколов. OneAdvisor — это как раз та платформа, которая в совокупности с модулями позволит решить проблему на любом участке», — пояснил Андрей Поцелуев.

Марина Шютц, менеджер по развитию бизнеса LEOCH Battery, рассказала об аккумуляторных батареях для применения в телекоме. LEOCH Battery присутствует на рынке с 1999 года, головной офис компании располагается в Сингапуре. Сейчас она входит в топ-5 крупнейших производителей аккумуляторных батарей. Основная деятельность LEOCH Battery — производство свинцово-кислотных и литиевых батарей. Товарооборот компании за 2023 год достиг 2 млрд долларов. LEOCH сертифицирует всю продукцию и производственные процессы в соответствии с международными стандартами. Для сектора телекома компания предлагает аккумуляторы серии премиум (LPF), из безпримесного свинца (PLH), из чистого свинца с карбоном (серия PLH+C), высоко-температурные (LHT), трубчатые гель (OPzV), а также широкий ряд литиевых.

Калилалло Байтасов, CIO Elcos, уверен в том, что в Новом Казахстане идеальный телеком — это создание реальной рыночной конкуренции: «При рыночной конкуренции сам рынок покажет, кто из телекомов самый сильный. Однако сейчас у нас ситуация такая — в стране 60% телекома относится к госсектору Казахстана и примерно 40% — к госсектору России. Поэтому сложно говорить о наличии рынка и рыночной конкуренции. При этом 90% инфраструктуры — на радиорелейках, а оптика — только по крупным городам».

В Казахстане, действительно, имеются проблемы с доступом к инфраструктуре — и это помимо того, что она, итак, оставляет желать лучшего, как отметил Калилалло Байтасов. О том, в чем состоят ограничения, рассказал в своем выступлении Радмир Бадиков, операционный директор Казахстанской Ассоциации операторов связи.

«Доступ к воздушным линиям электропередач и опорам совместного использования находится под вопросом в связи с отсутствием государственного регулирования ценообразования и порядка предоставления доступа, в связи с чем создана почва для злоупотреблений владельцами инфраструктуры. А процедура размещения средств связи в зданиях и сооружениях не урегулирована законодательно», — сделал обзор Радмир Бадиков.

По вопросу инфраструктуры высказался и Александр Гревцев, международный консультант: «Мне кажется, среди прочего необходимо вести работу по изменению СНИПов при строительстве дорог, чтобы обеспечить наличие БС. В нынешних условиях мы не сможем построить 5G в 20 км от Алматы. Да даже на 10 км от Алматы отъезжаешь, и не работает 4G. Почти у каждого из нас по две SIM-карты, потому что приходится переключаться между ними, когда на одной пропадает связь. Так не должно быть».

От инфраструктурных решений участников конференции отвлек Диас Кадыров, исполнительный директор Казахстанской ассоциации участников интермодальных пассажирских перевозок при Казахстан темир жолы. Он осветил возможности применения искусственного интеллекта в транспортной и телекоммуникационной отрасли, рассказал, с какими вызовами сталкиваются компании и какие потенциальные возможности для роста числа оказываемых услуг доступны участникам рынка в текущем моменте.

«Об искусственном интеллекте сейчас очень много говорится, но очень мало представления о том, как это применить в реальной жизни. Использование ИИ на железной дороге — это один из самых интересных кейсов, поскольку ЖД состоит из ограниченного количества километров путей, числа вагонов и локомотивов, и ИИ используется для оптимизации движения вагонов, грузов. Обычно это всегда большой вызов для диспетчеров — организовать правильно все это движение, поэтому сейчас у нас планируется проект по автоматизации процесса формирования грузовых поездов и вагонов для того, чтобы производить меньше операций по отцепке и сцепке на пути по ходу движения грузов. ИИ здесь помогает перебирать миллиарды возможных комбинаций, учитывать ограничения, которые есть на дороге (наличие подъездных путей, возможности загнать поезд на перегон и т. д.). Все это — большое количество разнообразных параметров, и работа выполняется вручную. Машина может выполнить эту работу более эффективно», — говорит Диас Кадыров.

Роман Клышко, руководитель Отдела развития продуктов Департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» продолжил тему об идеальном телекоме. По его мнению, наиболее важная его составляющая — это хороший доступ к услугам связи на территории всей страны, будь то услуги фиксированной или беспроводной связи, второе — высокое качество сервиса для клиента и третье — технологическое развитие телеком-отрасли в целом.

«Идеальный телеком — это когда у телеком-компании есть нормальная CRM-система, и на все запросы каждый быстро реагирует. Я, например, могу сказать со стороны заказчиков — никогда телекомы не отрабатывают запросы быстро. Идеальный телеком — это, также, обученные люди, которые могут своевременно отвечать на вопросы, и service desk, который реализует те или иные задачи», — добавил Алесандр Гревцев.

Среди мнений в зале также фигурировали высказывания об информационной безопасности для телекома и абонентов, о важности наличия отделов разработки у операторов, о квалифицированных кадрах и об отказоустойчивости сервисов.

С докладом о кибербезопасности сетей выступил Арменак Аракелян, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Fortinet. Он рассказал о продуктовой линейке Fortinet и осветил подход вендора к вопросам защиты. Компания Fortinet существует на рынке с 2000 года, многие ее знают как производителя файерволов — сейчас Fortinet занимает 50% рынка UTM-устройств. Fortinet работает со всеми задачами безопасности на аппаратном уровне — контент-фильтрация, network процессинг. Все продукты компании построены на основе собственной операционной системы.

Интересно, что в вопросе наличия квалифицированных кадров некоторые эксперты не сошлись во мнениях. Так, например, Александр Гревцев считает, что кадры на рынке есть, просто они не готовы работать за те деньги, которые им сегодня готовы предложить телеком-компании.

«На самом деле кадры есть, но за них не хотят платить. Приходят качественные специалисты, а им предлагают 200 тыс. тг. То есть, за миллионы делать проекты зарубежных компаний у нас готовы, а специалистам местным платить не готовы. Так что кадровый голод — это неправда», — подчеркнул эксперт.

В целом, можно отметить, что PROFIT Telecom Day 2024 прошел очень продуктивно. Эксперты и гости выявили и обсудили большое количество актуальных проблем отрасли связи в Казахстане. Возможно, к конференции в следующем году у участников найдется, что рассказать и об их решении.

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Видеозапись конференции: