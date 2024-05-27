SpaceX отказалась размещать шлюзовую станцию в Казахстане

Компания до сих пор не выполнила условия казахстанской стороны по установке станции сопряжения на территории РК.

Об этом стало известно из комментария Романа Ермашова, директора Центра космической связи «Коктерек» АО «Республиканский центр космической связи» (далее — АО «РЦКС»), который он дал на конференции PROFIT Telecom Day 2024. Конференция прошла в Алматы 22 мая.

АО «РЦКС» является владельцем группы спутников серии KazSat. Структура также является куратором по проектам с использованием зарубежных спутниковых систем на негеостационарных спутниковых орбитах — НГСО, таких как One Web, StarLink, SES O3b. На сегодняшний день из этих трех операторов НГСО только One Web ставит станцию приземления на территории РК, поскольку таковы требования законодательства. И это осуществляется на площадке Центра космической связи «Коктерек».

«Наше законодательство требует станцию сопряжения ставить на территории Республики Казахстан. Это касается безопасности. Потому что, если происходит какой-либо инцидент ИБ, та же утечка данных, все обращаются к государству. Переговоры со SpaceX прошли таким образом, что на данный момент они отказались ставить станцию сопряжения на территории Республики Казахстан. Мы им предлагали вариант „Коктерек“, у нас также есть второй центр космической связи в Акколе — как площадки с инфраструктурой, с энергетикой, их можно использовать. SpaceX все еще рассматривает этот вопрос», — сообщил Роман Ермашов.

Он также добавил, что была необходимость в срочном подключении двух тысяч школ к спутниковому интернету. Согласно поправкам в законодательство, этот пилотный проект действует до 1 января 2026 года — без станции сопряжения, через VPN и с ограниченным контентом, исключительно для школ. Государством было закуплено для этого 2000 единиц оборудования, оно не предназначено для свободного рынка.

Напомним — о переговорах МЦРИАП со SpaceX по развертыванию спутникового интернета Starlink стало известно еще в 2021 году. Осенью 2023 года было решено подключить к спутниковому интернету сельские школы, остро нуждающиеся в качественном интернете. Первая партия оборудования Starlink приехала в Алматы в конце февраля. В апреле текущего года Багдат Мусин, бывший тогда главой МЦРИАП, провел встречу с компанией SpaceX для обсуждения вопросов расширения Starlink и даже совместного развития «цифровых проектов». Однако в конце апреля Багдата Мусина освободили от должности министра цифрового развития, и о проектах со SpaceX МЦРИАП больше не раскрывало никаких подробностей.

Что касается One Web, то по словам Романа Ермашова, компания уже заканчивает строительство станции сопряжения. В коммерческую эксплуатацию она будет введена в ближайшее время, с соблюдением всех правил и норм законодательства РК. А проект SES O3b пока приостановлен, поскольку компания сфокусировала работу на других регионах.