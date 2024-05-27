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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

SpaceX отказалась размещать шлюзовую станцию в Казахстане

Компания до сих пор не выполнила условия казахстанской стороны по установке станции сопряжения на территории РК.

27 мая 2024 16:23, Profit.kz
Рубрики: Связь, Интернет

Об этом стало известно из комментария Романа Ермашова, директора Центра космической связи «Коктерек» АО «Республиканский центр космической связи» (далее — АО «РЦКС»), который он дал на конференции PROFIT Telecom Day 2024. Конференция прошла в Алматы 22 мая.

АО «РЦКС» является владельцем группы спутников серии KazSat. Структура также является куратором по проектам с использованием зарубежных спутниковых систем на негеостационарных спутниковых орбитах — НГСО, таких как One Web, StarLink, SES O3b. На сегодняшний день из этих трех операторов НГСО только One Web ставит станцию приземления на территории РК, поскольку таковы требования законодательства. И это осуществляется на площадке Центра космической связи «Коктерек».

«Наше законодательство требует станцию сопряжения ставить на территории Республики Казахстан. Это касается безопасности. Потому что, если происходит какой-либо инцидент ИБ, та же утечка данных, все обращаются к государству. Переговоры со SpaceX прошли таким образом, что на данный момент они отказались ставить станцию сопряжения на территории Республики Казахстан. Мы им предлагали вариант „Коктерек“, у нас также есть второй центр космической связи в Акколе — как площадки с инфраструктурой, с энергетикой, их можно использовать. SpaceX все еще рассматривает этот вопрос», — сообщил Роман Ермашов.

Он также добавил, что была необходимость в срочном подключении двух тысяч школ к спутниковому интернету. Согласно поправкам в законодательство, этот пилотный проект действует до 1 января 2026 года — без станции сопряжения, через VPN и с ограниченным контентом, исключительно для школ. Государством было закуплено для этого 2000 единиц оборудования, оно не предназначено для свободного рынка.

Напомним — о переговорах МЦРИАП со SpaceX по развертыванию спутникового интернета Starlink стало известно еще в 2021 году. Осенью 2023 года было решено подключить к спутниковому интернету сельские школы, остро нуждающиеся в качественном интернете. Первая партия оборудования Starlink приехала в Алматы в конце февраля. В апреле текущего года Багдат Мусин, бывший тогда главой МЦРИАП, провел встречу с компанией SpaceX для обсуждения вопросов расширения Starlink и даже совместного развития «цифровых проектов». Однако в конце апреля Багдата Мусина освободили от должности министра цифрового развития, и о проектах со SpaceX МЦРИАП больше не раскрывало никаких подробностей.

Что касается One Web, то по словам Романа Ермашова, компания уже заканчивает строительство станции сопряжения. В коммерческую эксплуатацию она будет введена в ближайшее время, с соблюдением всех правил и норм законодательства РК. А проект SES O3b пока приостановлен, поскольку компания сфокусировала работу на других регионах.

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