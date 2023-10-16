Сколько Казахстан заплатит за установку Starlink в селах, рассказал глава Минцифры

Государство заключит корпоративный контракт, что обойдется дешевле, чем указано на прайс-листах SpaceX.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, во сколько обойдется стране установка глобальной спутниковой системы Starlink в селах Казахстана. По словам Мусина, государство будет заключать корпоративный контракт. Сейчас обсуждают отдельные пункты документа, через две недели общественности раскроют все условия, передает Sputnik.

«Текущие затраты школ на существующий интернет в 4 мегабит в секунду практически равны той сумме денег, которую мы собираемся потратить на Starlink — на обслуживание и на то, чтобы довести услуги Starlink до школьников. Это госденьги, поэтому мы обязательно доведем до вас всю информацию о стоимости услуг. Приблизительная сумма переговоров варьируются около 200 долларов ежемесячной оплаты за точку», — сказал министр на брифинге по предварительным итогам форума Digital Bridge.

Причем это только стоимость услуги, куда не входят сами устройства. Пилотное подключение проводится в школах Алматинской области.

«Около 1,5-3 миллионов тенге наши акиматы и управления образования тратят на то, чтобы доставить спутниковый интернет сегодня», — отметил министр.