Багдат Мусин встретился с компанией SpaceX для обсуждения расширения Starlink

Представители SpaceX посетили одну из школ, подключенных к Starlink, в селе Шубар.

16 апреля министр цифрового развития Багдат Мусин провел встречу с директором по глобальным связям и активации SpaceX Ребеккой Хантер. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения технологии Starlink в Казахстане, оснащения сельских школ широкополосным интернетом и развития цифровых проектов.

«Рад был увидеться и обсудить реализацию проекта от компании Space Х по поручению Президента РК», — отметил министр.

На сегодняшний день 447 сельских школ обеспечены интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с.