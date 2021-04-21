Казахстан ведет переговоры со SpaceX

В пилотном проекте по развертыванию спутникового интернета от Starlink примет участие несколько населенных пунктов.

Багдат Мусин, глава МЦРИАП, рассказал о переговорах, которые ведутся со SpaceX. Так, уже прошло несколько встреч с Мэттом Ботвиным, директором SpaceX по связям с государственными регуляторами. По словам министра, есть несколько направлений в которых Казахстану интересно сотрудничество с американской компанией.

«Цель министерства– обеспечить интернетом каждый населенный пункт в Казахстане. Есть предварительные договоренности размещать станцию телепорта вблизи Алматы и подключить на тесты до пяти населенных пунктов. Количество точек в самих селах будем уточнять по мере проработки организационных вопросов», — поделился Багдат Мусин.

Напомним — системой Starlink полностью обеспечено покрытие территории США, Канады и стран Европы. Сейчас на орбите расположено около 1400 спутников компании «SpaceX».