Следите за новостями

Цифра дня

На 30% снизились платежи через мобильные переводы в январе 2024

В Казахстан приехало 500 Starlink-ов

Это первая партия для обеспечения сельских школ спутниковым интернетом.

27 февраля 2024 12:00, Profit.kz
Рубрики: Связь, Интернет

Глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил о том, что 24 февраля он участвовал в процессе принятия оборудования Starlink в Алматы. Уже на этой неделе начнется его развозка по школам в Туркестанской и Акмолинской областей.

«Они полностью готовы к установке Starlink. Акиматы этих областей провели всю подготовительную работу», — пояснил министр.

Школы в остальных областях получат оборудование со следующей партии, которая прибудет через 10 дней. Всего в течение 20 дней приедет 2000 комплектов, которые обеспечат высокоскоростным интернетом 2000 отдаленных сельских школ страны.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.