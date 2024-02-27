В Казахстан приехало 500 Starlink-ов

Это первая партия для обеспечения сельских школ спутниковым интернетом.

Глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил о том, что 24 февраля он участвовал в процессе принятия оборудования Starlink в Алматы. Уже на этой неделе начнется его развозка по школам в Туркестанской и Акмолинской областей.

«Они полностью готовы к установке Starlink. Акиматы этих областей провели всю подготовительную работу», — пояснил министр.

Школы в остальных областях получат оборудование со следующей партии, которая прибудет через 10 дней. Всего в течение 20 дней приедет 2000 комплектов, которые обеспечат высокоскоростным интернетом 2000 отдаленных сельских школ страны.