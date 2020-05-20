Ускорьте цифровую трансформацию с Azure Stack. Казахстан
Серия вебинаров по оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий Microsoft.
В связи с пандемией COVID-19, резко вырос спрос на оптимизацию внутренних процессов компаний. Мы предлагаем ознакомиться с решениями, которые помогут повысить эффективность бизнеса и снизить затраты за счет использования технологий компании Microsoft и миграции в облачную среду MS Azure. При поддержке компании Microsoft в Украине и Казахстане компания Infopulse запускает серию вебинаров, в которых эксперты расскажут о комплексных решениях на базе облачной платформы MS Azure. Данные решения были специально разработаны для улучшения бизнес процессов, расширения сетевых возможностей и усиления кибербезопасности. Кроме того, вы сможете узнать и о других продуктах компании Microsoft, созданных для повышения продуктивности и ведения эффективной коммуникации в условиях удаленной работы.
21 мая состоится вебинар «Ускорьте цифровую трансформацию с Azure Stack». Спикер — Алексей Иванов, Expert IT Engineer, Cloud Solutions, Infopulse.
— Преимущества гибридного облака.
— Новые гибридные сценарии с использованием Azure Arc.
— Детальный обзор продуктов обновленной линейки Azure Stack.
— Выполнение расчётов в пограничной среде с Azure Stack Edge.
— Запуск виртуальных машин в локальной среде с Azure Stack HCI.
— Управление гибридной облачной платформой Azure Stack Hub.
Время проведения вебинара: 11:00 AM — 13:00 PM EEST.