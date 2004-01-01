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Митап о роботизации в промышленности. Нур-Султан

В Astana Hub состоится открытый митап с участием экспертов по Robotic Process Automation.

Мероприятие пройдет 27 сентября 2019 года
Место проведения — г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, С4/6, «Международный технопарк IT-стартапов «AstanaHub»

Роботизация процессов производства — одно из новых и перспективных направлений в развитии промышленности. В декабре 2017 года ERG приступила к реализации проекта «Умный карьер» на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении. С 2017 года отдельное подразделение — BTS — разработало порядка 70 роботов, которые помогают сотрудникам быстрее справляться со своими задачами и экономить время. Сегодня ERG в Казахстане — лидер по роботизации в промышленности.

Компания готова делиться своим опытом! 27 сентября в Astana Hub с 10:00 до 13:00 пройдет открытый митап с участием экспертов по Robotic Process Automation (RPA) ТОО «Business& Technology Services», входящего в Eurasian Resources Group (ERG). На предстоящей встрече эксперты расскажут специалистам из IT-индустрии о реальных кейсах роботизации бизнес-процессов, реализованных в ERG, и об особенностях роботизации и применения алгоритмов RPA.

Организатор — Eurasian Resources Group
+7 (7172) 61-47-29, 61-47-31, 59-21-52, 59-20-09

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