Как устроена логистика онлайн-супермаркета Magnum на Kaspi.kz

Онлайн-сервис обрабатывает более 1 млн заказов каждый месяц.

В 2025 году в онлайн-супермаркете Magnum на Kaspi.kz более 800 тысяч казахстанцев сделали 6 миллионов заказов, полностью онлайн и с бесплатной доставкой. Инвестиции Kaspi.kz в проект превысили 53 миллиарда тенге. Создано более 4500 рабочих мест. В бюджет уже уплачено 5 миллиардов тенге налогов.

Каждый заказ — это множество товаров: свежие фрукты и овощи, мясо, молоко, крупы, бытовая химия и многое другое. В ассортименте онлайн-супермаркета — больше 10 тысяч наименований. Из них более 50% — казахстанского производства.

Чтобы выполнить такой большой объем заказов, работает целое предприятие.

Для быстрой сборки и доставки заказов построено шесть логистических центров — в Алматы, Астане и Шымкенте. Их общая площадь составляет 114 000 м². В 2025 году планируется открыть еще четыре — в Алматы, Астане, Караганде и Актобе.

В логистических центрах крупнейшего в стране онлайн-супермаркета работает более 4 500 человек. Это операторы приемки, выкладки, сборки, выдачи, и, конечно же, курьеры. Кроме того, в дарксторах есть собственное производство, где работают повара и пекари.

Самый большой логистический центр — на Кульджинском тракте на выезде из Алматы. Он отправляет покупателям 200 тысяч заказов в месяц.

Ежедневно поставщики доставляют сюда свежие товары. Их разгружают в зоне приемки. А дальше размещают в зависимости от условий хранения.

Самая большая — «сухая зона». Здесь располагаются крупы, макароны, напитки и все, что можно хранить при температуре плюс 18-22 градуса.

В зоне охлажденных товаров поддерживают температуру плюс 2-6 градуса, чтобы фрукты, овощи, зелень, молочные и другие чувствительные к теплу продукты сохраняли свежесть.

В зоне заморозки при температуре минус 18-20 хранятся полуфабрикаты, мясо, рыба, сливочное масло, мороженое и другие продукты, требующие заморозки. Их сразу упаковывают в пакеты со льдом, чтобы они не разморозились во время доставки.

В мясном цехе работают настоящие виртуозы. Они с легкостью разделывают огромные мясные туши.

В логистическом центре на Кульджинке есть и своя пекарня. Она занимает целых 2 тысячи квадратных метров. Тут выпекают разные виды хлеба, лепешек, булочек и печенья для доставки по всему городу.

Все процессы в логистическом центре автоматизированы. Иначе невозможно было бы обрабатывать и быстро доставлять такое огромное количество заказов.

Покупатели могут сделать заказ в своем приложении Kaspi.kz в разделе Magnum. Все заказы поступают в специальное внутреннее приложение для сборщиков. Его разработала внутренняя IT-команда. С помощью приложения сборщики сканируют штрих-код каждого товара, и на экране отображается, какие пункты заказа они уже собрали, а какие еще нет. Поэтому нет риска что-то забыть.

Когда все собрано, заказ поступает к контролерам. У них тоже есть приложение. Они проверяют комплектацию, вес, упаковку и т. д., и передают на доставку.

Онлайн-супермаркет Magnum на Kaspi.kz доставляет заказы с 7 утра до 12 часов ночи, без выходных. Можно выбрать продукты и получить их за 3 часа.

Количество онлайн-заказов продолжает расти. Для покупателей — это удобные и быстрые покупки, а для экономики — поддержка казахстанских производителей и новые рабочие места.