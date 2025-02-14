Temu – в тЕму или нет?

Разбираемся в плюсах и минусах китайского маркетплейса, активно продвигающегося в Казахстане.

Многие казахстанцы обратили внимание на то, как часто и активно маркетплейс Temu попадается им на глаза в соцсетях. Некоторых даже такая агрессивная назойливость стала беспокоить. Так, например, в Instagram, второй по количеству аудитории площадке в Казахстане, реклама Temu появляется настолько часто, что практически не оставляет шансов другим рекламодателям, местным, пробиться к своей аудитории.

Немного предыстории…

Temu — это онлайн-магазин, предлагающий широкий выбор товаров по очень низким, иногда даже бросовым, ценам. Он был запущен в 2022 году китайской компанией PDD Holdings. Помимо Temu она также владеет приложением Pinduoduo для онлайн-покупок в Китае.

В Казахстане активно проявлять себя Temu начал в прошлом году. Тогда в Instagram появился официальный подтвержденный аккаунт temu_kazakhstanofficial, местоположением которого, кстати, указана РФ.

Среди плюсов Temu можно отметить низкие цены, большой выбор и достаточно понятный и удобный интерфейс. Но если на первый взгляд большое число товаров и низкие цены Temu кажутся преимуществом, то при ближайшем рассмотрении они превращаются, скорее в минусы.

Почему столь агрессивная реклама китайского маркетплейса вызывает много вопросов?

Если обратиться к статистике, то мы увидим, что после TikTok, который является абсолютным лидером по количеству аудитории в Казахстане (14,1 млн человек, данные Wunder Digital за 2023 г.), Instagram занимает второе место (12,5 млн). Именно в этих соцсетях казахстанцы чаще всего ищут и приобретают товары и услуги. А значит, они — один из самых простых и быстрых способов для продавца «добраться» до своей аудитории.

Temu использует разнообразные каналы для привлечения трафика и клиентов в Казахстане. И очень активно задействует социальные сети. Площадка использует таргетированную рекламу, настраивая ее на основе интересов, демографических данных и поведения пользователей. И мы видим, насколько масштабна закупка этой рекламы в соцсетях. Помимо этой прямой рекламы Temu использует Influencer-маркетинг, сотрудничает с блогерами и инфлюенсерами для продвижения своих товаров. Чаще всего в своих роликах блогеры показывают весьма эстетичные видео того или иного продукта, а также рассказывают о возможности получения «бесплатного» товара на Temu.

Еще один метод влияния на аудиторию — различные акции, «колесо фортуны», реклама купонов и прочее. Цель — заставить прийти на площадку, где в игру уже вступают всплывающие окна с промо-товарами, рулетки со скидками (где у вас никогда не выпадет «0»). И основная цель всего этого — побудить пользователя наполнить корзину и произвести оплату.

Конкурсы и розыгрыши: Temu регулярно проводит конкурсы и розыгрыши в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к своему бренду и увеличить вовлеченность аудитории.

Еще один способ продвижения Temu — это поисковая оптимизация (SEO) и контекстная реклама. Площадка оптимизирует свой сайт и контент под поисковые запросы, связанные с их товарами таким образом, чтобы занимать наиболее высокие позиции в поисковой выдаче Google и других поисковых систем в Казахстане.

Помимо этого, в качестве массированной рекламы задействованы:

— различные партнерские программы для веб-мастеров и владельцев сайтов в РК — они размещают ссылки на товары Temu на своих ресурсах и получают комиссию с каждой продажи, совершенной по их ссылке;

— email-рассылки с информацией о новых товарах, акциях и скидках;

— баннерная реклама на различных казахстанских сайтах и платформах;

— видеореклама на YouTube и других видеохостингах.

То есть, мы видим, что китайский игрок, обладая внушительным запасом ресурсов, практически «выкупил» трафик на Казахстан, «бомбардируя» рекламой пользователей. К слову, аналогичным образом площадка ведет дела и на других рынках….

Тем самым, доступ к рекламе для казахстанских площадок, а тем более — продавцов и производителей, значительно затрудняется: стоимость рекламы растет, выкупить показы становится сложнее. Это приводит к тому, что покупатели видят рекламу китайской площадки и ее товаров у себя в стране, их деньги «утекают» из Казахстана. Местные же производители, не способные конкурировать с гораздо более дешевыми ценами за менее качественный китайский товар, просто уходят в итоге с рынка.

В долгосрочной перспективе такой подход может «задушить» местных производителей, которые не обладают столь серьезными рекламными ресурсами, а значит — потенциальный покупатель не увидит их товар. Эксперты отмечают: важно защищать интересы казахстанской экономики, местного рынка и бизнеса для того, чтобы снизить зависимость от экспорта.

Вот, кстати, интересная статистика по Temu. Динамика популярности по поисковому запросу «Temu» в Google из Казахстана за 12 месяцев, где хорошо виден всплеск интереса в конце марта 2024 года, когда и началась активная рекламная кампания по всем направлениям.

Что не так с низкой ценой?

В карточках товаров на Temu обычно много фото, есть даже видео. Однако подробности о самом товаре — его точное описание, состав, используемые материалы, размеры, вес и прочее, спрятаны так хитро, что даже тем, кто хорошо знаком с онлайн-шоппингом, приходится потрудиться, чтобы найти эту информацию. Среднестатистический же пользователь, которого привлекла активная реклама и низкие цены, скорее всего даже не станет ее искать, не подозревая о том, что привлекательные фотографии — совсем не показатель. И по факту товар, который он получит — окажется хоть и весьма похожим, но гораздо хуже. Иногда это можно увидеть по живым отзывам к товару, где пользователи делятся фотографиями своих покупок — и вот тут при внимательном сравнении все становится очевидным. Поэтому важно учитывать наличие таких отзывов, особенно с фотографиями, и изучать их очень внимательно. В качестве минуса можно отметить тот факт, что из-за очень большого числа карточек с аналогичными товарами (и примерно схожими ценами) живых отзывов у многих попросту нет.

Что не так с нахождением площадки в Китае?

Многие казахстанцы уже давно привыкли к онлайн-шопингу, хотя скорее знакомы с ним в основном по местным площадкам, либо по российским. Кстати, согласно свежим статданным, объем электронной розничной торговли в РК за январь–ноябрь 2024 года достиг 3,2 трлн тг. Ожидается, что по итогам 2024 года доля онлайн-продаж в розничной торговле составит 15% (при плане 14,5%). К 2029 году планируется увеличение доли до 18,5%, а объема — до 9,3 трлн тг.

То есть, онлайн-шоппинг прочно вошел в нашу жизнь. И одно дело, когда товар куплен на местной торговой площадке. У покупателя в случае получения некачественного товара есть возможность от него отказаться, вернуть, либо обратиться в службу поддержки, принимающую обращения и на казахском, и на русском языках, либо и вовсе — в общество защиты прав потребителей, если не удалось урегулировать спор с продавцом самостоятельно.

В случае с китайскими торговыми площадками все гораздо более непрозрачно. Да, они заявляют, что некачественный товар можно вернуть. Но для этого покупателю придется самостоятельно заниматься пересылкой не устроившей его вещи, искать, откуда сделать эту отправку, скорее всего — оплатить посылку. А затем ждать, когда она вернется к продавцу. Подтвердит ли он ее получение? Вернет ли площадка деньги? Это вопросы, ответы на которые можно будет получить, только пройдя весь этот путь возврата. И все равно ответ каждый раз может стать сюрпризом…. Так что возврат товаров на Temu может быть сложным и дорогостоящим.

Еще один немаловажный момент

Некоторые факты вызывают опасения по поводу конфиденциальности данных пользователей Temu. Более того, здесь уже речь идет не только о безопасности данных пользователей, но и в целом об информационной безопасности страны…. Почему?

Temu собирает большое количество данных о своих пользователях. Это не только информация о покупках и просмотренных товарах, но также и о местоположении, самом устройстве, IP-адресе и даже о взаимодействии с другими пользователями (сообщения об этом активно появлялись на зарубежных форумах еще в прошлом году). Многие эксперты обращают внимание на то, что политика конфиденциальности Temu недостаточно прозрачна и не объясняет подробно, как именно используются эти данные. Поэтому имеются подозрения, что площадка может продавать или передавать данные пользователей третьим лицам.

Если говорить о самом приложении, то оно запрашивает слишком много разрешений, включая доступ к камере, микрофону, контактам и другим функциям устройства. Многие из этих разрешений попросту не нужны, когда речь идет о шоппинге. Поэтому возникают опасения, что они могут использоваться для слежки за пользователями. А учитывая, что площадка принадлежит китайской, которая подчиняется законодательству Китая, где действуют жесткие законы о цензуре и контроле за интернетом, возникают опасения по поводу того, каким образом еще могут быть использованы данные пользователей Temu.

Стоит отметить, что деятельность Temu слабо регулируется в большинстве стран, что создает дополнительные риски для пользователей. В Казахстане, например, нет официального представительства площадки, она не зарегистрирована и не платит налоги. Для сравнения — активные онлайн-компании в Казахстане составляют 12,6% от всех предприятий розничной торговли. При этом ими создано более 300 тыс. рабочих мест, обеспечено 60% налоговых поступлений в секторе розничных продаж. То есть, торгующие онлайн-компании заплатили больше налогов (360 млрд против 240 млрд), хотя их доля на рынке значительно меньше (505 тыс. против 73 тыс. компаний). Дополнительно к этому отечественные маркетплейсы оплатили налогов на сумму 135,2 млрд тенге.

К слову, недавно руководство Министерства торговли и интеграции РК вышло с инициативой пересмотреть условия работы иностранных онлайн-магазинов в нашей стране. Планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности. А поводом для принятия таких мер послужили как раз участившиеся жалобы казахстанцев на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.

К настоящему моменту ситуация с работой Temu в других странах такова, что хотя пока онлайн-площадка еще нигде не запрещена, но в отношении нее уже действуют некоторые ограничения и проверки. Так, Европейский союз начал официальное расследование в отношении Temu по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Основная претензия — что маркетплейс, вероятно, не предотвращает продажу контрафактных товаров и использует манипулятивные методы для увеличения продаж (как раз те самые беспроигрышные рулетки, бесплатные товары при покупке от определенной суммы и т. д.). Помимо этого, Европейская комиссия выразила обеспокоенность касательно конфиденциальности данных пользователей Temu. От компании потребовали предоставить больше информации о том, как обрабатываются данные. Пока это дело не пришло к завершению.

А вот в США в некоторых штатах уже запретили установку Temu на устройства, принадлежащие государственным служащим. Это связано с опасениями по поводу безопасности данных и вероятных «связей Temu с китайским правительством».

Напоследок….

Таким образом, в заключение можно отметить, что опасения по поводу конфиденциальности данных пользователей Temu вполне обоснованы: компания собирает большое количество данных, ее политика конфиденциальности недостаточно прозрачна, а связь с Китаем и уязвимости в безопасности ведут к дополнительным рискам. Поэтому пользователям лучше быть осторожными и принимать меры для защиты своих данных. Если вы, все-таки, решились заказать что-то на Temu, не лишним будет перестраховаться и следовать некоторым правилам.

При установке и использовании приложения:

— Ограничьте разрешения приложения, предоставляйте только те, которые действительно необходимы для его работы.

— Следите за новостями о Temu и обновлениями приложения, чтобы быть в курсе возможных проблем с конфиденциальностью.

При покупке:

— Внимательно изучите описание товара, характеристики и материалы.

— Перед покупкой обязательно прочитайте отзывы других покупателей. Если их нет, лучше откажитесь от этой покупки.

— Не покупайте дорогие вещи, электронику, ювелирные изделия. Риск нарваться здесь на подделку или получить товар с несоответствующими описанию характеристиками крайне высок. А вот вернуть свои деньги — очень низок.

— Будьте готовы к долгой доставке, а также ознакомьтесь с условиями возврата.