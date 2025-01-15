Деятельность зарубежных маркетплейсов урегулируют в Казахстане

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы совершенствования онлайн-продаж в Казахстане.

О ситуации на рынке электронной коммерции доложил Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. По его словам, электронная торговля является одним из самых динамично развивающихся сегментов мировой экономики. Сегодня 30% мирового населения совершает покупки в сети. В 2024 году общий объем глобального рынка оценивается примерно в $6,3 трлн с долей электронной торговли в 20%. В ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост до $8,3 трлн.

Стремительно меняется структура торговли. Появляются новые тренды. В их числе: внедрение технологий искусственного интеллекта, персонализация, рост торговли через социальные сети, прямые эфиры.

За 11 месяцев 2024 года объем электронной торговли в Казахстане составил порядка 3,2 трлн. тенге. Ожидается превышение планового показателя до 15% от розничного объема торговли (при плане 14,5%).

Министр добавил, что Казахстан имеет высокий потенциал развития, который обусловлен широким проникновением безналичных расчетов, развитием розничного финтеха, доступностью интернета, высокой долей молодежи.

На сегодня задача Минторговли — увеличить долю электронной коммерции в общем объеме розничной торговли до 18,5% к 2029 году, или до 9,3 трлн тенге в натуральном выражении, практически в три раза.

Для обеспечения дальнейшего развития в апреле 2024 года принят План развития электронной торговли до 2027 года. В рамках утвержденного документа проводится работа по совершенствованию законодательства по вопросам онлайн-продаж, запуску курсов обучения электронной торговле во всех регионах страны, по внедрению финансовых мер государственной поддержки для предпринимателей.

Кроме того, совместно с Национальной палатой предпринимателей запущены центры обучения электронной торговли для предпринимателей по всей республике. В 2024 году приняты Правила оказания мер государственной поддержки субъектам электронной коммерции в виде субсидирования ставки вознаграждения и гарантирования.

В текущем году маркетплейсами Ozon и Wildberries планируется строительство трех фулфилмент центров в Астанеи Алматы общей площадью 291 тыс. кв. м., инвестиции составят 101,3 млрд тенге.

Для стимулирования трансграничной электронной торговли в Бишкеке на 11 Саммите Совета глав государств-членов ОТГ подписано Межправительственное Соглашение о партнерстве в области цифровой торговли. Также ведется работа по разработке международных документов в сфере электронной коммерции в рамках ВТО, ЕАЭС, ШОС и ЦА.

Национальным оператором АО «Казпочта» реализуется пилотный проект в области внешней электронной коммерции по ускоренному прохождению таможенных процедур и ведению объективной статистики трансграничной торговли.

Учитывая высокие темпы проникновения электронной торговли, проведен анализ ее влияния на структуру розничной торговли в целом. Для этого в октябре прошлого года была сформирована рабочая группа с включением основных участников рынка, бизнес ассоциаций и государственных органов. В выборку включено более 400 тыс. компаний розничной торговли. По итогам анализа был сформирован типовой портрет продавца онлайн- и офлайн-торговли. По всем показателям электронные продажи оказались более эффективными, компании — крупнее и более устойчивыми, продажи и количество работников — больше.

В Казахстане активные онлайн-компании составляют 12,6% всех предприятий розничной торговли. При этом ими создано более 300 тыс. рабочих мест, показана выше производительность, обеспечено 60% налоговых поступлений в секторе розничных продаж. То есть, торгующие онлайн компании заплатили больше налогов (360 млрд против 240 млрд), хотя их доля на рынке значительно меньше (505 тыс. против 73 тыс. компаний). Дополнительно к этому отечественные маркетплейсы оплатили налогов на сумму 135,2 млрд тенге.

Также было проанализировано, как изменяются компании после перехода из офлайна в онлайн-продажи. Анализ 10 тыс. случайных кейсов показал, что через 1,5 года после выхода на маркетплейс средний объем продаж компаний увеличивается в 4,8 раза, налоговые отчисления — в 13,5 раза. Расширяется и география продаж. Это свидетельствует о том, что онлайн-компании не только генерируют большую выручку, но и создают рабочие места, становятся более прозрачными, работают «в белую».

Арман Шаккалиев отметил, что отечественный eCom является акселератором для МСБ и инструментом повышения занятости, особенно на региональном уровне. И дальнейшее развитие отечественной электронной коммерции открывает дополнительные возможности для роста всей торговой отрасли республики.

В результате принимаемых мер по развитию трансграничной торговли объем покупок на иностранных платформах в 2023 году составил $1,3 млрд, что составляет около 20% от общего объема онлайн-продаж в стране. За последние три года рост составил 90%. На рынке появляются новые иностранные маркетплейсы, растет конкуренция.

Однако вместе с этим увеличилось и количество жалоб потребителей на зарубежные торговые площадки. Глава минторговли сообщил, что эти проблемы возникают из-за того, что иностранные маркетплейсы и продавцы находятся вне юрисдикции Казахстана. В итоге создаются риски для потребителей, которые не могут полноценно защитить свои права.

Ввиду значительных расстояний между странами, выполнение требований по возврату или обмену товаров зачастую становится невозможным. Кроме того, товары, приобретаемые через иностранные интернет-магазины, не проходят процедуру сертификации, что ставит под угрозу безопасность и качество продукции. В этой связи министр торговли и интеграции предлагает законодательно урегулировать эти вопросы.

«Исходя из международного опыта и учитывая текущие реалии предлагаем введение обязательных условий для работы иностранных платформ, не ниже, чем для отечественных, в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защите прав потребителей, хранению и защите личных данных. Налоговая и таможенная прозрачность. По опыту ЕС предлагается внедрение электронной платформы для регистрации иностранных интернет-платформ и магазинов», — отметил Арман Шаккалиев.

В целях поддержки и развития отечественной электронной коммерции предлагается упрощение процедур таможенного оформления и оптимизация нефискальных сборов при импорте, введение специальных налоговых режимов для субъектов электронной торговли, оптимизация налогового администрирования, а также развитие складской и логистической инфраструктуры.

Предлагаемые подходы и меры планируется реализовать через совершенствование законодательства в сфере электронной торговли, включая налоговое законодательство. Министр добавил, что развитие сектора онлайн-продаж в Казахстане — это не только важный фактор экономического роста, но и необходимый шаг для дальнейшей цифровой трансформации торговли и интеграции страны в мировую цифровую экономику.